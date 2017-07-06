 
Подписаться на новости
Новости компаний

ГК "Меридиан" – спонсор детского боксерского лагеря в Алуште

Группа компаний «Меридиан» в рамках программы поддержки и развития юношеского спорта выступила спонсором детского боксерского лагеря, организованного Спортивной Федерацией бокса Санкт-Петербурга.

Сорок шесть лучших юных спортсменов города, в возрасте от 12 до 16 лет, отправились в Алушту отдыхать и готовиться к новому сезону. В их числе – победители и призеры первенств Санкт-Петербурга и России, региональных и всероссийских соревнований – молодые и перспективные спортсмены, в том числе, ребята из малообеспеченных семей.

«Наша задача – дать ребятам возможность отдохнуть, не выпадая из тренировочного процесса, сдружиться и сплотиться как команде. А тренерам – увидеть психологический портрет спортсменов вне рабочей обстановки. Это очень важно – в том числе, и для спортивных результатов», – пояснил президент Спортивной Федерации бокса Санкт-Петербурга Максим Жуков.

По словам исполнительного директора ГК «Меридиан» Алексея Максимихина, компания уже не в первый раз становится партнером различных спортивных мероприятий. «Мы оказывали благотворительную помощь детской хоккейной команде «Невский» СДЮСШОР-2 Невского района Санкт-Петербурга, а также выступали спонсором Кубка губернатора Санкт-Петербурга по боксу, юношеского турнира по кикбоксингу. Кроме того, среди сотрудников организации проводятся зимние и летние внутрикорпоративные соревнования. Ведь пропаганда спорта и здорового образа жизни – один из важнейших элементов социальной политики компании», – отметил он.

Компания: ГК "Меридиан"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!