ГК "Меридиан" – спонсор детского боксерского лагеря в Алуште

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2 августа 2017, 15:50
Рубрика: Новости компаний
Метки: МЕРИДИАН, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
Группа компаний «Меридиан» в рамках программы поддержки и развития юношеского спорта выступила спонсором детского боксерского лагеря, организованного Спортивной Федерацией бокса Санкт-Петербурга.
Сорок шесть лучших юных спортсменов города, в возрасте от 12 до 16 лет, отправились в Алушту отдыхать и готовиться к новому сезону. В их числе – победители и призеры первенств Санкт-Петербурга и России, региональных и всероссийских соревнований – молодые и перспективные спортсмены, в том числе, ребята из малообеспеченных семей.
«Наша задача – дать ребятам возможность отдохнуть, не выпадая из тренировочного процесса, сдружиться и сплотиться как команде. А тренерам – увидеть психологический портрет спортсменов вне рабочей обстановки. Это очень важно – в том числе, и для спортивных результатов», – пояснил президент Спортивной Федерации бокса Санкт-Петербурга Максим Жуков.
По словам исполнительного директора ГК «Меридиан» Алексея Максимихина, компания уже не в первый раз становится партнером различных спортивных мероприятий. «Мы оказывали благотворительную помощь детской хоккейной команде «Невский» СДЮСШОР-2 Невского района Санкт-Петербурга, а также выступали спонсором Кубка губернатора Санкт-Петербурга по боксу, юношеского турнира по кикбоксингу. Кроме того, среди сотрудников организации проводятся зимние и летние внутрикорпоративные соревнования. Ведь пропаганда спорта и здорового образа жизни – один из важнейших элементов социальной политики компании», – отметил он.