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Отраслевые новости: Минэнерго РФ

Андрей Черезов провёл совещание по вопросу нарушения электроснабжения потребителей в Кубанской и Крымской энергосистемах, произошедшего 28.07.2017

Андрей Черезов провёл совещание по вопросу нарушения электроснабжения потребителей в Кубанской и Крымской энергосистемах, произошедшего 28.07.2017

3 августа 2017, 14:33
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО, КРЫМ-2014, ЭНЕРГОМОСТ-КРЫМ

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Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов провел совещание по вопросу произошедшей 28 июля 2017 года системной аварии, повлекшей выделение Крымской энергосистемы на изолированную работу.

В совещании приняли участие представители АО «СО ЕЭС», ПАО «Россети», ПАО «ФСК ЕЭС», ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго», АО «КРЫМТЭЦ», АО «Мобильные ГТЭС», ПАО «РусГидро», ГУП РК «Крымэнерго», ПАО «Кубаньэнерго», ПАО «ОГК-2», ООО «СГС Плюс», ООО «Севастопольэнерго».

На совещании были подробно рассмотрены этапы развития системной аварии и предварительные причины.

Свое развитие авария получила после того, как в 13-55 одновременно отключилась две ВЛ 500 кВ материковой части ОС Юга («Ставропольская ГРЭС – Центральная» и «Кубанская – Тихорецк»), что привело к началу асинхронного режима в Крымской энергосистеме.

При этом в энергосистеме Республики Крым действием АЛАР (автоматики ликвидации асинхронного режима) отключились первая и вторая цепи ВЛ 220 кВ «Симферопольская – Кафа» и действием защиты отключилась ВЛ 220 кВ «Джанкой – Насосная-2».

В результате указанных выше событий и дальнейшего развития аварии произошло:

- выделение Крымской энергосистемы на изолированную от ЕЭС работу с дефицитом активной мощности;

- прекращение электроснабжения потребителей Крымской энергосистемы мощностью 1041 МВт (около 2 256 000 человек);

- прекращение электроснабжения потребителей Кубанской энергосистемы мощностью 72,5 МВт (около 135 800 человек).

С 14-30 началось поэтапное восстановление электроснабжения потребителей и к 19-50 было полностью завершено.

По итогам совещания Андрей Черезов поручил руководителям энергокомпаний провести подробный анализ работы релейной защиты и противоаварийной автоматики.

В целом, основными причинами подобных системных аварий следует признать отставание нормативной базы отрасли от ее целей и задач, в том числе в части регламентации отдельных вопросов функционирования электроэнергетических систем и взаимоотношений между субъектами электроэнергетики, а также слабый уровень подготовки оперативного персонала и персонала РЗА, обеспечивающего эксплуатацию устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики на объектах электроэнергетики.

Минэнерго России уже разработаны и проходят общественное обсуждение проекты соответствующих документов, направленных на совершенствование нормативной базы в части эксплуатации и обслуживания устройств противоаварийной автоматики.

Дополнительно, в целях снижения рисков возникновения системных аварий, имеющих серьезные последствия для устойчивости ЕЭС России и надежности энергоснабжения потребителей Андрей Черезов поручил подготовить приказ Минэнерго России о создании рабочей группы по актуализации нормативной базы для минимизации возможности возникновения системных аварий, связанных с неправильным действием устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики, каскадным отключением линий электропередачи и объектов генерации.

«Анализ причин возникновения и развития данной системной аварии будет учтен в работе по подготовке изменений в отраслевые документы по установлению обязательных требований по надежности и безопасности», - подвел итог совещания Андрей Черезов.

Компания: Министерство энергетики РФ
Эта новость часть сюжета Республика Крым
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