Атомэнергомаш изготовил уникальную вакуумную колонну для Омского НПЗ

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3 августа 2017, 09:37
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: АТОМЭНЕРГОМАШ
В Волгодонске Ростовской области изготовлена и направлена заказчику вакуумная колонна для Омского нефтеперерабатывающего завода. Оборудование войдет в состав комплекса первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ*. Новый аппарат предназначен для вакуумной разгонки мазута с получением вакуумного газойля, вакуумного остатка — из предварительно подготовленной нефти.
Длина колонны превышает — 52 метра, диаметр — 11 метров, вес — 518 тонн (для сравнения длина ракеты-носителя «Протон-М» составляет около 58 м.) Учитывая значительные весогабаритные характеристики, в ходе ее производства были задействованы все основные технологические и инфраструктурные возможности филиала «Атоммаш» АО «АЭМ-технологии».
Производственный цикл изготовления оборудования насчитывал 850 этапов, включая сварочные операции, механическую и термическую обработку. В частности, только для сварочных работ было использовано около 40 тонн электродов и проволоки, а общая длина сварочных швов составила 2 километра.
От производственной площадки до причала, расположенного на Цимлянском водохранилище, оборудование доставили специализированным транспортом. Движение по улицам Волгодонска осуществлялось ночью в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения. На некоторых участках пути временно демонтировали троллейбусные провода и линии электропередачи.
Маршрут следования баржебуксирного состава до Омска пройдет по внутренним водным артериям, Северному морскому пути, и далее через бассейны рек Обь и Иртыш. Общая протяженность пути превысит 12000 км.
Ранее в этом году предприятия АО «Атомэнергомаш» завершили изготовление и поставили заказчику вакуумную и атмосферную колонны для Московского НПЗ.