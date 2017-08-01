 
Подписаться на новости
Пресс-релизы

Атомэнергомаш изготовил уникальную вакуумную колонну для Омского НПЗ

Атомэнергомаш изготовил уникальную вакуумную колонну для Омского НПЗ

3 августа 2017, 09:37
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: АТОМЭНЕРГОМАШ

Обсудить на форуме

136 просмотров

В Волгодонске Ростовской области изготовлена и направлена заказчику вакуумная колонна для Омского нефтеперерабатывающего завода. Оборудование войдет в состав комплекса первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ*.  Новый аппарат предназначен для вакуумной разгонки мазута с получением вакуумного газойля, вакуумного остатка — из предварительно подготовленной нефти.

Длина колонны превышает — 52 метра, диаметр — 11 метров, вес — 518 тонн (для сравнения длина ракеты-носителя «Протон-М» составляет около 58 м.)  Учитывая значительные весогабаритные характеристики, в ходе ее производства были задействованы все основные технологические и инфраструктурные возможности филиала «Атоммаш» АО «АЭМ-технологии».

Производственный цикл изготовления оборудования насчитывал 850 этапов, включая сварочные операции, механическую и термическую обработку. В частности, только для  сварочных работ было использовано около 40 тонн электродов и проволоки, а общая длина сварочных швов составила 2 километра.

От производственной площадки до причала, расположенного на Цимлянском водохранилище, оборудование доставили специализированным транспортом. Движение по улицам Волгодонска осуществлялось ночью в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения. На некоторых участках пути временно демонтировали троллейбусные провода и линии электропередачи.

Маршрут следования баржебуксирного состава до Омска пройдет по внутренним водным артериям, Северному морскому пути, и далее через бассейны рек Обь и Иртыш. Общая протяженность пути превысит 12000 км.

Ранее в этом году предприятия АО «Атомэнергомаш» завершили изготовление и поставили заказчику вакуумную и атмосферную колонны для Московского НПЗ.

Компания: АО "Атомэнергомаш"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!