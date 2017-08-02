Более 120 объектов принято на баланс МОЭСК от сторонних организаций западного Подмосковья с начала 2017 года

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3 августа 2017, 11:08
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МОЭСК
За шесть месяцев текущего года филиал ПАО «МОЭСК» (входит в ГК «Россети») – Западные электрические сети на территории Одинцовского, Истринского, Наро-Фоминского, Рузского, Можайского, Волоколамского, Лотошинского и Шаховского районов принял от сторонних организаций для последующего обслуживания 120 энергообъектов, более 40 км линий электропередачи суммарной мощностью 3,6 МВА. Консолидация проводится с целью повышения управляемости и качества обслуживания потребителей.
В решении передать электрохозяйство на баланс МОЭСК выигрывают непосредственно пользователи электроэнергии, так как в результате они гарантировано будут обеспечены надежным и качественным электроснабжением. Подтверждением тому служат благодарственные письма, поступающие в адрес руководства МОЭСК.
Одно из них недавно пришло от председателя Правления СНТ «Бутон» Шаховского района. «Товарищество организовано из лиц льготной категории – ветеранов боевых действий, инвалидов, многодетных семей, для которых передача сетей и дальнейшее их обслуживание квалифицированными специалистами Шаховского РЭС является неоценимой услугой», – пишет Т.П. Коняшкина. В своем обращении жители садового товарищества выражают благодарность руководству Шаховского РЭС, сотрудникам клиентского офиса и специалистам отдела недвижимости и землепользования западного филиала компании.
Стоит отметить, что благодаря консолидации у электросетевой компании появляется возможность улучшить работу распределительных сетей в каждом конкретном муниципальном районе, так как наибольшее количество технологических отключений происходит как раз в так называемых потребительских (абонентских) сетях, принадлежащих СНТ, ДНП и т.п. Такие сети чаще всего функционируют без должного ремонта и обслуживания, а проведение аварийно-восстановительных работ на них, как правило, затруднено по причине отсутствия ответственных за электрохозяйство.
Подробная информация о том, как можно передать свои электросети на баланс МОЭСК, размещена на сайте компании в разделе «Клиентам» http://www.moesk.ru/client/peredacha/. Получить ответы на интересующие вопросы можно по телефону «Светлой линии» 8 (800) 700-40-70.