 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Более 120 объектов принято на баланс МОЭСК от сторонних организаций западного Подмосковья с начала 2017 года

Более 120 объектов принято на баланс МОЭСК от сторонних организаций западного Подмосковья с начала 2017 года

3 августа 2017, 11:08
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МОЭСК

Обсудить на форуме

156 просмотров

 За шесть месяцев текущего года филиал ПАО «МОЭСК» (входит в ГК «Россети») – Западные электрические сети на территории Одинцовского, Истринского, Наро-Фоминского, Рузского, Можайского, Волоколамского, Лотошинского и Шаховского районов принял от сторонних организаций для последующего обслуживания 120 энергообъектов, более 40 км линий электропередачи суммарной мощностью 3,6 МВА. Консолидация проводится с целью повышения управляемости и качества обслуживания потребителей.

В решении передать электрохозяйство на баланс МОЭСК выигрывают непосредственно пользователи электроэнергии, так как в результате они гарантировано будут обеспечены надежным и качественным электроснабжением. Подтверждением тому служат благодарственные письма, поступающие в адрес руководства МОЭСК.

Одно из них недавно пришло от председателя Правления СНТ «Бутон» Шаховского района. «Товарищество организовано из лиц льготной категории – ветеранов боевых действий, инвалидов, многодетных семей, для которых передача сетей и дальнейшее их обслуживание квалифицированными специалистами Шаховского РЭС является неоценимой услугой», – пишет Т.П. Коняшкина. В своем обращении жители садового товарищества выражают благодарность руководству Шаховского РЭС, сотрудникам клиентского офиса и специалистам отдела недвижимости и землепользования западного филиала компании.

Стоит отметить, что благодаря консолидации у электросетевой компании появляется возможность улучшить работу распределительных сетей в каждом конкретном муниципальном районе, так как наибольшее количество технологических отключений происходит как раз в так называемых потребительских (абонентских) сетях, принадлежащих СНТ, ДНП и т.п. Такие сети чаще всего функционируют без должного ремонта и обслуживания, а проведение аварийно-восстановительных работ на них, как правило, затруднено по причине отсутствия ответственных за электрохозяйство.

Подробная информация о том, как можно передать свои электросети на баланс МОЭСК, размещена на сайте компании в разделе «Клиентам» http://www.moesk.ru/client/peredacha/. Получить ответы на интересующие вопросы можно по телефону «Светлой линии» 8 (800) 700-40-70.

Компания: ПАО "МОЭСК"

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!