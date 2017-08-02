Достигнуты новые летние исторические максимумы потребления мощности в ЕЭС России, ОЭС Юга и ряде территориальных энергосистем

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3 августа 2017, 14:53
Рубрика: Энергетика
Метки: СО ЕЭС, ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА
По данным АО «СО ЕЭС», 28 июля в 13:00 по московскому времени при среднесуточной температуре воздуха 22,2 ºС в Единой энергетической системе России зафиксирован новый летний максимальный уровень потребления электрической мощности, который составил 116 798 МВт. Новое значение на 713 МВт превысило показатель предыдущего летнего исторического максимума, зафиксированный 23 августа 2016 г. при среднесуточной температуре воздуха 20,2 ºС.
Основной причиной роста потребления мощности стало влияние высокой температуры наружного воздуха, установившейся одновременно в большинстве регионов России. В период с начала июня ее значение в среднем по ЕЭС России соответствовало климатической норме, однако в день достижения максимума среднесуточная температура была выше температурной нормы на 3,5 ºС.
Абсолютный максимум потребления мощности в ЕЭС России был достигнут 21 декабря 2012 года в 10:00 по московскому времени при средневзвешенной среднесуточной температуре воздуха -22,5 ºС. Он составил 157 425 МВт.
28 июля новый летний исторический максимум потребления мощности также был пройден Объединенной энергосистемой (ОЭС) Юга. Исторический летний максимум потребления в ОЭС Юга, согласно данным филиала АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемами Юга», зафиксирован в 13:00 по московскому времени при среднесуточной температуре наружного воздуха 29,2 ºС на уровне 14 535 МВт. По отношению к предыдущему летнему максимуму, который ОЭС Юга прошла 18 июля 2016 г., рост потребления составил 937 МВт.
В период с 27 по 31 июля, в течение которого на значительной части ЕЭС России установилась жаркая погода, новые летние максимумы потребления электрической мощности также зафиксированы в четырех территориальных энергосистемах.
28 июля потребление мощности в энергосистеме Ставропольского края достигло 1 536 МВт, что на 40 МВт больше летнего максимума, зафиксированного 18 июля 2016 г.
28 июля потребление мощности в энергосистеме Саратовской области составило 1 752 МВт, что на 8 МВт больше максимума, зафиксированного 18 июля 2016 г.
Значение нового летнего исторического максимума, достигнутого 31 июля энергосистемой Республики Марий-Эл, составило 409 МВт, что на 12 МВт больше предыдущего летнего максимума, зафиксированного в энергосистеме 21 августа 2013 г.