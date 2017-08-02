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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Энергетики Северных сетей "Кировэнерго" отремонтировали более 926 км линии электропередачи

Энергетики Северных сетей Кировэнерго отремонтировали более 926 км линии электропередачи

3 августа 2017, 12:03
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КИРОВЭНЕРГО, ОЗП-2017-2018

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В производственном отделении «Северные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Кировэнерго» подвели промежуточные итоги подготовки к осенне-зимнему периоду 2017-2018 гг.

За 7 месяцев текущего года специалисты производственного отделения отремонтировали более 926 км линий электропередачи (ЛЭП) различных классов напряжения. Также энергетики выполнили капитальный ремонт 193 трансформаторных подстанций (ТП) 10/0,4 кВ. Для предотвращения отключений воздушных линий электропередачи (ВЛ) из-за перекрытия их порослью и падения деревьев на провода расчищено свыше 546 га трасс ВЛ.

Выполненные работы позволят повысить надежность функционирования электросетевого комплекса на территориях Афанасьевского, Белохолуницкого, Верхнекамского, Лузского, Мурашинского, Нагорского, Омутнинского, Опаринского, Подосиновского, Слободского, Юрьянского районов области, а также качество электроснабжения Кировского шинного завода, Кировского машиностроительного предприятия, ПАО «Кировский завод Маяк», завода «Веста», других промышленных предприятий регионального центра и АО «Горэлектросети», обеспечивающего электрической энергией всех бытовых потребителей города Кирова.

Всего в рамках подготовки к сезону повышенных нагрузок 2017-2018 гг. филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Кировэнерго»  планирует отремонтировать 5140 км линий электропередачи всех классов напряжения и 33 подстанции 35-110 кВ. На мероприятия по повышению надежности сетевой инфраструктуры в рамках ремонтной компании будет направлено 325,4 млн руб.

Компания: ПАО "МРСК Центра и Приволжья"
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