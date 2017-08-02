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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Энергетики филиала "Оренбургэнерго" выявили факты хищения электроэнергии

Энергетики филиала Оренбургэнерго выявили факты хищения электроэнергии

3 августа 2017, 15:12
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ОРЕНБУРГЭНЕРГО, ЭНЕРГОВОРОВСТВО

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Специалисты Оренбургского производственного отделения филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу Россети)-«Оренбургэнерго» провели рейды по выявлению безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии в Оренбурге.

Энергетики проверили правильность передачи показаний приборов учета электроэнергии, сборки схемы подключения к электрическим сетям, а также целостность пломб на счетчиках в частных организациях, предприятиях, кафе и ресторанах быстрого питания.

- За июль месяц мы провели только в Ленинском районе Оренбурга десять рейдов. На недобросовестных потребителей были составлены акты безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии. Теперь им предстоит оплатить украденные киловатты не по действительным показаниям счетчика, а по максимальной мощности, которую может потреблять их объект, - комментирует Денис Агеев, заместитель директора по реализации услуг Оренбургского производственного отделения филиала «Оренбургэнерго».

В ходе проведенных в июле проверок сотрудники Ленинского РЭС составили 5 актов безучетного потребления электроэнергии на 65 424 киловатт*часов; 1 акт бездоговорного потребления на 75 984 киловатт*часов на общую сумму почти 800 тысяч рублей.

Подобные рейды энергетики проводят на территории всей области.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Волги" - "Оренбургэнерго"
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