Энергетики филиала "Оренбургэнерго" выявили факты хищения электроэнергии

Специалисты Оренбургского производственного отделения филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу Россети)-«Оренбургэнерго» провели рейды по выявлению безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии в Оренбурге.



Энергетики проверили правильность передачи показаний приборов учета электроэнергии, сборки схемы подключения к электрическим сетям, а также целостность пломб на счетчиках в частных организациях, предприятиях, кафе и ресторанах быстрого питания.

- За июль месяц мы провели только в Ленинском районе Оренбурга десять рейдов. На недобросовестных потребителей были составлены акты безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии. Теперь им предстоит оплатить украденные киловатты не по действительным показаниям счетчика, а по максимальной мощности, которую может потреблять их объект, - комментирует Денис Агеев, заместитель директора по реализации услуг Оренбургского производственного отделения филиала «Оренбургэнерго».

В ходе проведенных в июле проверок сотрудники Ленинского РЭС составили 5 актов безучетного потребления электроэнергии на 65 424 киловатт*часов; 1 акт бездоговорного потребления на 75 984 киловатт*часов на общую сумму почти 800 тысяч рублей.

Подобные рейды энергетики проводят на территории всей области.