Филиал "Удмуртэнерго" успешно реализует программу экологической безопасности

В филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Удмуртэнерго» подвели итоги реализации в первом полугодии программы экологической безопасности и рационального использования природных ресурсов. В Год экологии в России предприятие выполнило более 50 природоохранных мероприятий, на эти цели было направлено 1 миллион 913 тысяч рублей.



Большое внимание в целевой программе, реализуемой на предприятии, уделяется обеспечению экологически сбалансированного развития электроэнергетики региона. На это направлены, в частности, технические мероприятия. В первом полугодии специалисты филиала заменили на подстанциях 9 маслонаполненных вводов на вводы с твердой изоляцией. Модернизированное оборудование обеспечивает более надежную и эффективную работу и экологическую чистоту эксплуатации.



Продолжается техперевооружение открытых и закрытых распределительных устройств на подстанциях филиала с заменой масляных выключателей на вакуумные, не загрязняющие окружающую среду. Вакуумные выключатели отличает пожаро- и взрывобезопасность, отсутствие шума при работе, высокая коммутационная износостойкость, а также повышенная степень надежности.



На объектах филиала постоянно проводятся замеры уровня шума и атмосферного воздуха, анализируется качество подземных вод, обустраиваются площадки для временного накопления отходов, а также реализуется комплекс мер по охране и рациональному использованию земель.



Для того, чтобы исключить гибель птиц и уменьшить зону вырубки деревьев, филиалом «Удмуртэнерго» ведется планомерная работа по замене алюминиевого и стале-алюминиевого электрического провода на самонесущий изолированный провод (СИП). СИПы более долговечны, надежны и электробезопасны. Всего в первом полугодии 2017 года произведена замена 111 км провода воздушных линий электропередачи напряжением 0,4-10 кВ.



Сегодня в распределительных сетях Удмуртэнерго применяются 534 герметичных энергосберегающих трансформатора (ТМГэ) класса напряжения 10 (6) мощностью 25-630 кВА, включенных в реестр инновационных решений ГК «Россети». Герметичные трансформаторы имеют повышенный срок эксплуатации трансформаторного масла, что снижает объемы его утилизации и, тем самым, минимизирует влияние на окружающую среду.



Программой предусмотрено усиление работы по охране объектов животного мира. Для предупреждения гибели птиц от поражения электрическим током и снижения риска аварийных отключений с их участием за первые 6 месяцев 2017 года энергетики установили на воздушные линии электропередачи 1100 специальных птицезащитных устройств.



В первом полугодии 74 сотрудника Удмуртэнерго, ответственных за охрану окружающей среды, прошли обучение по программам обеспечения экологической безопасности, в том числе при работах в области обращения с опасными отходами.



Кроме того, в Год экологии в филиале прошли акции по высадке деревьев, сборе макулатуры, субботники по уборке и благоустройству территорий.



- Филиал «Удмуртэнерго» постоянно работает над улучшением общего состояния экологической безопасности в регионе. Это один из важнейших приоритетов технической политики предприятия. В подразделениях «Удмуртэнерго» внедряются современные и безопасные технологии, которые позволяют рационально использовать природные ресурсы, – отмечает начальник службы производственной безопасности и производственного контроля филиала «Удмуртэнерго» Владислав Казанцев.