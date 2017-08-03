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Отраслевые новости: Энергетика

Группа "Т Плюс" увеличила отпуск тепла на 7% в I полугодии 2017 года

Группа Т Плюс увеличила отпуск тепла на 7% в I полугодии 2017 года

3 августа 2017, 17:11
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС

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Отпуск тепловой энергии с коллекторов по Группе «Т Плюс» за январь-июнь 2017 года вырос на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 58 млн Гкал. На рост показателя повлиял погодный фактор - увеличилась продолжительность отопительного сезона и потребление тепловой энергии вследствие более низких температур наружного воздуха.

Выработка электроэнергии сохранилась на прежнем уровне и составила 28,3 млрд кВт⋅ч. На фоне вывода из эксплуатации неэффективного оборудования Группа удержала объем производства электроэнергии за счет пуска современного парогазового блока мощностью 230 МВт на Академической ТЭЦ, построенного на условиях договоров поставки мощности (ДПМ).

Компания: ПАО "Т Плюс"
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