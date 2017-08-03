Группа "Т Плюс" увеличила отпуск тепла на 7% в I полугодии 2017 года

Портал RusCable.Ru заключил сотрудничество
3 августа 2017, 17:11
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС
Отпуск тепловой энергии с коллекторов по Группе «Т Плюс» за январь-июнь 2017 года вырос на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 58 млн Гкал. На рост показателя повлиял погодный фактор - увеличилась продолжительность отопительного сезона и потребление тепловой энергии вследствие более низких температур наружного воздуха.
Выработка электроэнергии сохранилась на прежнем уровне и составила 28,3 млрд кВт⋅ч. На фоне вывода из эксплуатации неэффективного оборудования Группа удержала объем производства электроэнергии за счет пуска современного парогазового блока мощностью 230 МВт на Академической ТЭЦ, построенного на условиях договоров поставки мощности (ДПМ).