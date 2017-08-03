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Отраслевые новости: В мире

JPMorgan вложит в проекты чистой энергетики $200 млрд

JPMorgan вложит в проекты чистой энергетики $200 млрд

3 августа 2017, 11:44
Рубрика: В мире
Метки: АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

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Банковский гигант JPMorgan Chase объявил о том, что он намерен вложить $200 млрд в чистую энергетику до 2025 года.

JPMorgan Chase — одно из старейших финансовых учреждений США с активами в $2,6 трлн. Более года назад банк заявил, что отказывается от инвестиций в новые проекты по добыче угля. На этой неделе JPMorgan пошел дальше. «Бизнес должен играть ведущую роль в принятии решений, защищающих окружающую среду», — заявил глава банка Джейми Димон, объявляя о гигантских инвестициях в проекты использования возобновляемых источников энергии.

JPMorgan Chase будет стремиться развивать производство солнечной энергии на площадях, принадлежащих банку. Инвестиционный банк также переходит на закупки исключительно чистой электроэнергии. Например, недавно подписано 20-летние соглашение с дочерней компанией NRG Energy на 75% электроэнергии, произведенной на 100-мегаваттной ветряной ферме Бакторна в Техасе. Около 4500 филиалов Chase установят новые технологии освещения, на сегодняшний день компания уже модернизировала 2500 филиалов, заменив 1,4 млн ламп и сократив потребление электричества Chase на 50%.

С финансовой точки зрения банк начнет предлагать своим клиентам «стратегические операции и повышение капитализации в секторе возобновляемых источников энергии», сообщает Хайтек.

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