"Карелэнерго" совершенствует техническое оснащение производственных отделений филиала

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3 августа 2017, 17:18
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАРЕЛЭНЕРГО
1 августа заместитель генерального директора – директор филиала МРСК Северо-Запада «Карелэнерго» Денис Осьмов ознакомил заместителя руководителя Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) по Республике Карелия Юрия Ефименко с ходом подготовки предприятия к предстоящему осенне-зимнему периоду.
Совместно руководители посетили производственную базу службы подстанций «Карелэнерго» в Петрозаводске. Денис Осьмов представил вниманию руководителя Ростехнадзора по Карелии приобретенную филиалом спецтехнику.
В целях повышения оперативности доставки бригад к труднодоступным местам проведения аварийно-восстановительных работ, сокращения времени выявления причин технологических нарушений электроснабжения даже в самых отдаленных районах республики, «Карелэнерго» совершенствует техническое оснащение производственных отделений. В рамках реализации долгосрочной программы по оснащению спецтехникой, филиал приобрел седельный тягач «КАМАЗ», оборудованный гидроманипулятором, автокран «Челябинец» грузоподъемностью 25 тонн, четыре единицы ГТ-С нового образца. Для работы специалистов «Карелэнерго» в зимнее время приобретены два снегохода отечественного производства.
Гусеничные транспортеры–снегоболотоходы полностью укомплектованы: лебедками, дизель-генераторами, автономными обогревателями, шумоизоляцией, переговорными устройствами между кабиной водителя и пассажирским отсеком. В салоне для пассажиров, рассчитанном на бригаду из 8 человек, дополнительно установлен автономный пятикиловаттный подогреватель. Из-за низкого давления веса транспортера на грунт, он способен проезжать дальние расстояния по бездорожью, не застревая ни в грязи, ни в болоте. Самый глубокий снег и вода глубиной до полутора метров отечественному вездеходу тоже не помеха. Такой транспорт уже не раз выручал карельских энергетиков, обслуживающих линии электропередачи в тяжелых погодных условиях. Помимо доставки бригады, вездеход дает возможность перевозить и тяжеловесный груз, вес которого может достигать тонну. При этом транспорт является габаритным, что не требует получения дополнительных согласований с надзорными органами для проезда по автомобильным дорогам. Это значительно упрощает и ускоряет работу дежурных бригад энергетиков.
Вся спецтехника поставлена на учет в органах гостехнадзора и готова к эксплуатации.
Юрий Ефименко, осмотрев техническое оснащение филиала, дал положительную оценку усилиям «Карелэнерго» по повышению качества подготовки к работе в осенне-зимний период.