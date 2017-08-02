"Ленэнерго" обеспечило дополнительную мощность Российскому государственному педагогическому университету им. А.И. Герцена

ФСК ЕЭС раскрыла финансовые итоги 2016 года
3 августа 2017, 10:41
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО
ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») обеспечило более 420 кВт дополнительной мощности учебным корпусам №1 и №3 Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, расположенным на набережной реки Мойки, дом 48. Источниками питания стали подстанции 35 кВ «Дзержинская» и 110 кВ «Юсуповская».
Для создания внешней схемы электроснабжения объекта специалисты проложили две кабельные линии 10 кВ, реконструировали двух трансформаторных подстанций с заменой оборудования распределительного устройства 6 кВ, силовых трансформаторов 6/0,4 кВ и щитов 0,4 кВ.
Российский государственный педагогический университет имени А.И.Герцена – один из ведущих педагогических вузов Российской Федерации.