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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

МРСК Северо-Запада завершает восстановление сетей, пострадавших от непогоды на юге СЗФО

МРСК Северо-Запада завершает восстановление сетей, пострадавших от непогоды на юге СЗФО

3 августа 2017, 11:28
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА

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Ремонтные бригады филиала МРСК Северо-Запада «Псковэнерго» продолжают ликвидацию последствий прохождения грозового фронта в Пустошкинском, Себежском, Усвятском и Локнянском районах, где вечером 2 августа в результате прохождения атмосферного фронта со шквалистым ветром произошли технологические нарушения в работе распределительных сетей.

По состоянию на 10 часов утра 3 августа в работах задействованы 56 бригад (181 человек) и 57 единиц спецтехники. Обеспечена подача электроэнергии всем социально значимым объектам, в том числе от передвижных дизель-генераторов суммарной мощностью 2,26 МВт.

Бригады на спецтехнике и пешком проводят осмотры ЛЭП и энергоустановок, попавших под воздействие стихии. Продолжаются восстановительные работы в сетях 0,4 кВ. Завершить основные работы планируется к 15 часам 3 августа.

Добавим, что вчера в Новгородской области к 23.30 энергетики запитали всех потребителей, обесточенных из-за прохождения грозового фронта. На помощь коллегам в Псковскую область направлены 4 мобильных бригады «Новгородэнерго».

МРСК Северо-Запада напоминает о необходимости строгого соблюдения правил поведения вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ближе 8 метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения.

В случае обнаружения оборванного провода необходимо сообщить об этом по единому телефону горячей линии МРСК Северо-Запада: 8-800-333-02-52.

Компания: ПАО "МРСК Северо-Запада"
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