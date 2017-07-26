МРСК Центра содействует реализации госпрограммы Воронежской области по развитию телекоммуникационной инфраструктуры

Анонс RusCable Insider Digest
3 августа 2017, 10:06
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ВОРОНЕЖЭНЕРГО
Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» приступили к подключению к электрическим сетям базовых станций сотовой связи, которые возводятся телекоммуникационными компаниями для расширения сети беспроводной связи в регионе. Работы ведутся в рамках исполнения государственной программы Воронежской области «Информационное общество», целью которой является развитие инфраструктуры для обеспечения доступа населения к социально значимой информации. Новые станции позволят расширить сеть беспроводной связи на территориях с малой плотностью населения или сложным рельефом местности.
В общей сложности энергетики подключат к сетям 20 новых базовых станций в Калачеевском, Кантемировском, Таловском, Богучарском, Россошанском, Петропавловском и Новохоперском районах. Для этого они проектируют и строят новые и расширяют уже существующие воздушные линии электропередачи напряжением 0,4 кВ. Завершить работы по техприсоединению телекоммуникационного оборудования планируется до конца 2017 года.