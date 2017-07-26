 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

МРСК Центра содействует реализации госпрограммы Воронежской области по развитию телекоммуникационной инфраструктуры

МРСК Центра содействует реализации госпрограммы Воронежской области по развитию телекоммуникационной инфраструктуры

3 августа 2017, 10:06
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ВОРОНЕЖЭНЕРГО

Обсудить на форуме

125 просмотров

Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» приступили к подключению к электрическим сетям базовых станций сотовой связи, которые возводятся телекоммуникационными компаниями для расширения сети беспроводной связи в регионе. Работы ведутся в рамках исполнения государственной программы Воронежской области «Информационное общество», целью которой является развитие инфраструктуры для обеспечения доступа населения к социально значимой информации. Новые станции позволят расширить сеть беспроводной связи на территориях с малой плотностью населения или сложным рельефом местности.

В общей сложности энергетики подключат к сетям 20 новых базовых станций в Калачеевском, Кантемировском, Таловском, Богучарском, Россошанском, Петропавловском и Новохоперском районах. Для этого они проектируют и строят новые и расширяют уже существующие воздушные линии электропередачи напряжением 0,4 кВ. Завершить работы по техприсоединению телекоммуникационного оборудования планируется до конца 2017 года.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!