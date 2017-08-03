Минэнерго велели разобраться в сетях

Президент РФ поручил Минэнерго проанализировать крупные аварии в энергосистеме России и принять меры к их предотвращению в будущем. В последние месяцы в разных регионах РФ случилось несколько инцидентов с массовым отключением потребителей. Последняя крупная авария привела к обесточиванию нескольких регионов на Дальнем Востоке.



Череда аварий в Единой энергосистеме (ЕЭС) России привлекла внимание президента РФ. Сегодня Владимир Путин, присутствовавший на запуске трех гидроагрегатов на Нижне-Бурейской ГЭС, поручил главе Минэнерго Александру Новаку проанализировать причины аварий и доложить премьеру Дмитрию Медведеву о предложениях, которые позволили бы «не допускать подобные сбои». Господин Новак заявил, что причины последней аварии, случившейся на Дальнем Востоке во вторник, будут установлены комиссией, добавив, что «приняты все необходимые меры для минимизации риска повторения подобных ситуаций». Кроме того, министр считает, что частота аварийных ситуаций снижается. Александр Новак отметил, что в 2016 году было примерно 52 системные аварии, а за первое полугодие 2017 года — всего 5.



1 августа в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Востока в ДФО произошло отключение пяти крупных ЛЭП, было прекращено энергоснабжение потребителей мощностью 1,6 ГВт, без электричества остались около 1 млн человек. Кроме того, останавливался экспорт электроэнергии в Китай, вставали поезда на Транссибе. Причиной аварии в Минэнерго называли короткое замыкание на одной из ЛЭП. Эта авария стала далеко не первой крупной аварией в ЕЭС России с начала года. 28 июля из-за срабатывания автоматики отключались ЛЭП в ОЭС Юга — в Краснодарском и Ставропольском краях, из-за чего прекратилась подача электроэнергии на Керченский энергомост и Крым остался без света. 27 июня масштабный блэкаут в ОЭС Сибири затронул Красноярский и Алтайский края, Иркутскую область и другие соседние регионы. Предварительно возможной причиной сбоя называлось неверное срабатывание автоматики на Братской ГЭС «Иркутскэнерго» и на подстанции Иркутской электросетевой компании. В 2016 году самой заметной аварией в ЕЭС России можно считать инцидент на Рефтинской ГРЭС «Энел России» 22 августа, когда при разрушении конденсатора связи высоковольтной ЛЭП 220 кВ Анна—Рефтинская ГРЭС защитная автоматика не сработала и на Урале началось каскадное отключение ЛЭП. Тогда последствия аварии ощущались даже в ОЭС Юга.



Источник: Коммерсант.

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