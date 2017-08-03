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Отраслевые новости: Россия

Минтранс призвал расширить программы субсидирования электротранспорта

Минтранс призвал расширить программы субсидирования электротранспорта

3 августа 2017, 15:01
Рубрика: Россия
Метки: ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ

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Программы субсидирования электротранспорта хорошо бы расширить, но возможности бюджета сделать это не позволяют, заявил РИА Новости замглавы Минтранса РФ Николай Асаул.

Ранее в СМИ появилась информация о поручении премьера Дмитрия Медведева проработать ведомствам предложения "Камаза" о мерах господдержки электрического транспорта, в числе которых указывалось и возможное ограничение использования машин с двигателем внутреннего сгорания в крупных городах и на курортах, а также обнуление транспортного налога на электромобили и гибридные автомобили, введение на среднесрочный период программы субсидирования приобретения электротранспорта.

"Их (программы субсидирования электротранспорта – ред.) хорошо было бы расширить, но возможности бюджета не позволяют этого сделать. Мы бы с удовольствием поддержали бы расширение этих программ", — сказал Асаул.

Минпромторг прорабатывает данное предложение, а пока действует другая мера поддержки — 817 постановление правительства по предоставлению субсидий из федерального бюджета производителям городского наземного электрического транспорта, сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: РИА Новости

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