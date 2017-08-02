Мощность Орской солнечной станции увеличили до 40 мегаватт

ФСК ЕЭС раскрыла финансовые итоги 2016 года
3 августа 2017, 10:14
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС, АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
2 августа торжественно введены в эксплуатацию вторая и третья очереди расширения Орской солнечной фотоэлектрической станции имени Александра Влазнева. Мощность станции увеличена с 25 мегаватт до 40 мегаватт – такая величина удовлетворит потребность в электроэнергии 55-60-тысячного города. Новые мощности Орской СЭС допущены на оптовый рынок электроэнергии и мощности, с 1 августа начали поставку мощности в соответствии с условиями договоров поставки мощности (ДПМ ВИЭ).
В церемонии пуска приняли участие Губернатор – председатель Правительства Оренбургской области Юрий Берг, председатель Законодательного Собрания области Сергей Грачёв, Председатель Правления Группы «Т Плюс» Денис Паслер и генеральный директор Филиала АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Урала» Владимир Павлов.
Первая очередь Орской солнечной станции введена в эксплуатацию в декабре 2015 года. Инвестором строительства выступила Группа «Т Плюс».
За полтора года Орская солнечная электростанция выработала около 55 миллионов киловатт-часов «солнечной» энергии. Это позволило сэкономить порядка 14 тысяч тонн условного топлива и снизить объем выбросов вредных веществ в воздушный бассейн Орска почти на 100 тонн.
Работы по монтажу второй и третьей очереди начались в ноябре 2016 года и продолжались менее полугода.
В результате расширения Фотоэлектрическая система Орской СЭС увеличилась до 160 110 солнечных модулей. При монтаже панелей применялась специально разработанная для первой очереди станции математическая модель, обеспечивающая максимально эффективную выработку. Солнечные модули закреплены на металлоконструкциях общим весом в 3 139 тонн, установленных на 55 550 сваях. Общая площадь земельных участков составила 100 гектаров, длина периметра – 5 936 м.
Как подчеркнул Губернатор Оренбургской области Юрий Берг, С расширением Орской солнечной станции суммарная мощность солнечной генерации Оренбуржья достигла 90 мегаватт. Это не просто статус лидера в области альтернативной энергетики страны, это энергетическая безопасность, увеличение налоговых поступлений в бюджеты разных уровней, улучшение экологического самочувствия региона.
По словам Председателя Правления Группы «Т Плюс» Дениса Паслера, строительство новых генерирующих мощностей, использующих возобновляемые источники энергии – одно из ключевых направлений долгосрочной стратегии компании. До конца 2019 года планируется построить еще две солнечные станции в Оренбургской области - в Сорочинском и Новосергиевском районах суммарной мощностью 105 МВт. С учетом успешного участия в конкурсном отборе проектов ВИЭ в этом году портфель проектов строительства СЭС до 2022 года достиг 175 МВт.