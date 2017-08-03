Несогласованные земляные работы в Армавире привели к повреждению кабельной линии

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3 августа 2017, 17:05
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО
При проведении земляных работ в Армавире трактор, принадлежащий коммунальной организации, повредил две кабельные линии 10 кВ ПАО «Кубаньэнерго». Работы осуществлялись без согласования с энергетиками. Сумма ущерба превысила 100 тыс. руб.
Специалисты Армавирского филиала Кубаньэнерго произвели восстановительные работы, нормальное энергоснабжение потребителей было восстановлено в короткие сроки. Материалы об инциденте переданы в правоохранительные органы – за повреждение электрических сетей предусмотрена административная и материальная ответственность.
Традиционно в летнее время активно ведутся строительные, ремонтные и сельскохозяйственные работы с привлечением крупногабаритной техники и механизмов. Энергетики напоминают, что все действия в охранных зонах воздушных и кабельных линий электропередачи должны быть согласованы с сетевой компанией.
Охранные зоны ЛЭП – это предельные расстояния с обеих сторон от проекции крайних проводов линий в разные стороны. Для воздушных линий 0,4 кВ они составляют 2 метра, для 10 кВ – 10 метров, для 35 кВ – 15 метров, для 110 кВ – 20 метров. Охранная зона кабельных линий – 1 метр по обе стороны.
В этих пределах без письменного согласия электросетевой компании – на территории Краснодарского края и Республики Адыгеи это ПАО «Кубаньэнерго» – категорически запрещено вести строительство, ремонт или снос сооружений, проводить погрузочно-разгрузочные и мелиоративные работы, складировать материалы, размещать какие-либо объекты, организовывать места большого скопления людей, производить земляные работы, посадку, вырубку деревьев.
– Несоблюдение правил безопасности в охранных зонах линий электропередачи может угрожать жизни и здоровью людей, а также повлечь за собой нарушение энергоснабжения потребителей, – подчеркивает директор Армавирских электрических сетей Рустам Магдеев.
Запрещается размещать в охранных зонах ВЛ и КЛ автозаправочные станции и другие хранилища горюче-смазочных материалов, разводить огонь, строить детские и спортивные площадки, рынки, проводить культурно-массовые мероприятия, связанные с большим скоплением людей.
Помните, пренебрежение требованиями безопасности в охранных зонах может привести к несчастным случаям в результате поражения электрическим током, нарушениям электроснабжения жилых домов, социальных объектов, промышленных предприятий.