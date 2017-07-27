Подготовка сервис-инженеров ВЭРЗ по мировому стандарту BOSIET

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3 августа 2017, 15:21
Рубрика: Новости компаний
Метки: МОСКАБЕЛЬМЕТ, ВЭРЗ
ГК «Москабельмет» опубликовала очередную новость от завода ВЭРЗ, входящего в состав группы компаний.
Ни для кого не секрет, что буровые платформы имеют особые стандарты безопасности. На удаленном от берега нефтяном объекте может произойти любая аварийная ситуация и персоналу необходимо быть к ней готовым. Именно поэтому были введены мировые стандарты безопасности BOSIET, обязательные для выполнения всеми сотрудниками морской нефтедобывающей платформы.
Сервис-инженеры Воротынского электроремонтного завода регулярно обслуживают платформу «Приразломную», расположенную в Арктике. А в мае этого года специалисты ВЭРЗ прошли курсы обеспечения безопасности по стандарту BOSIET. В ходе подготовки персонал обучался действиям в аварийных и чрезвычайных ситуациях. Пожар на платформе, ее частичное подтопление – именно к таким экстремальным испытаниям готовились наши специалисты. Но как говорится: тяжело в учении – легко в бою!
Мы уверены в коллегах, а полученные в ходе обучения знания и навыки помогают им не только не бояться лютых арктических ветров, но и чувствовать себя уверенно в самых чрезвычайных ситуациях.