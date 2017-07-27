 
Подписаться на новости
Новости компаний

Подготовка сервис-инженеров ВЭРЗ по мировому стандарту BOSIET

Подготовка сервис-инженеров ВЭРЗ по мировому стандарту BOSIET

3 августа 2017, 15:21
Рубрика: Новости компаний
Метки: МОСКАБЕЛЬМЕТ, ВЭРЗ

Обсудить на форуме

248 просмотров

ГК «Москабельмет» опубликовала очередную новость от завода ВЭРЗ, входящего в состав группы компаний.

Ни для кого не секрет, что буровые платформы имеют особые стандарты безопасности. На удаленном от берега нефтяном объекте может произойти любая аварийная ситуация и персоналу необходимо быть к ней готовым. Именно поэтому были введены мировые стандарты безопасности BOSIET, обязательные для выполнения всеми сотрудниками морской нефтедобывающей платформы.

Сервис-инженеры Воротынского электроремонтного завода регулярно обслуживают платформу «Приразломную», расположенную в Арктике. А в мае этого года специалисты ВЭРЗ прошли курсы обеспечения безопасности по стандарту BOSIET. В ходе подготовки персонал обучался действиям в аварийных и чрезвычайных ситуациях. Пожар на платформе, ее частичное подтопление – именно к таким экстремальным испытаниям готовились наши специалисты. Но как говорится: тяжело в учении – легко в бою!

Мы уверены в коллегах, а полученные в ходе обучения знания и навыки помогают им не только не бояться лютых арктических ветров, но и чувствовать себя уверенно в самых чрезвычайных ситуациях. 

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ГК "Москабельмет"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!