Президент России Владимир Путин дал команду на пуск Нижне-Бурейской ГЭС

3 августа 2017 года в Амурской области состоялась торжественная церемония пуска гидроагрегатов Нижне-Бурейской ГЭС. Команду на начало работы станции дал Президент Российской Федерации Владимир Путин. О готовности Нижне-Бурейской ГЭС к пуску Президенту России доложил Председатель Правления – Генеральный директор ПАО «РусГидро» Николай Шульгинов. Он отметил, что к настоящему времени возведены бетонная и грунтовая плотина станции, первые гидроагрегаты прошли весь цикл необходимых испытаний.



Строительство Нижне-Бурейской ГЭС – один из ключевых проектов, реализуемых «РусГидро» на Дальнем Востоке России, приоритетном для компании регионе. Здесь сосредоточено большинство возводимых «РусГидро» электростанций – помимо новой ГЭС на Бурее, это Якутская ГРЭС-2, Сахалинская ГРЭС-2, ТЭЦ в г. Советская Гавань (эти тепловые станции возводятся по Указу Президента), а также Усть-Среднеканская ГЭС в Магаданской области и ТЭЦ «Восточная» во Владивостоке. В 2016 году было завершено строительство второй очереди Благовещенской ТЭЦ в Амурской области.



Нижне-Бурейская ГЭС – вторая ступень Бурейского гидроэнергетического комплекса, крупнейшего объекта электроэнергетики на Дальнем Востоке. Станция неразрывно связана с расположенной выше Бурейской ГЭС, входящей в десятку самых мощных гидроэлектростанций страны. Нижне-Бурейская ГЭС является ее контррегулятором – она выравнивает неравномерные в течение суток сбросы воды Бурейской ГЭС, позволяя ей работать без ограничений.



Проектная мощность Нижне-Бурейской ГЭС составляет 320 мегаватт, среднегодовая выработка – 1,67 миллиарда киловатт-часов. В проекте станции реализовано множество передовых технологических решений. В частности, впервые в России в качестве основного противофильтрационного элемента плотины использована «стена в грунте».



Электроэнергия Нижне-Бурейской ГЭС будет направлена в энергосистему Дальнего Востока для энергоснабжения как существующих, так и перспективных потребителей, таких как космодром «Восточный», объекты транспортной инфраструктуры (такие, как газопровод «Сила Сибири»), строящийся газохимический комплекс и горнодобывающие производства. Помимо выработки электроэнергии, Нижне-Бурейская ГЭС поможет защитить населенные пункты от подтоплений. После разрушительного наводнения в бассейне Амура в 2013 году проект станции был скорректирован с целью увеличения противопаводковой емкости водохранилища.



Старт строительству Нижне-Бурейской ГЭС был дан 27 августа 2010 года в присутствии Председателя Правительства России Владимира Путина. Возведение станции велось быстрыми темпами, Нижне-Бурейская ГЭС всегда была одним из приоритетных объектов инвестиционной программы «РусГидро».



Уже в 2011 году началось возведение перемычек котлована в русле Буреи. В 2012 году был определен генеральный подрядчик строительства – российская инжиниринговая компания АО «Трест Гидромонтаж». В 2013 году строители осушили котлован и приступили к укладке бетона. В 2014 году были уложены максимальные объемы бетона, в 2015 году развернуты полномасштабные работы по монтажу гидроагрегатов. 19 апреля 2016 года была перекрыта река Бурея, и всего за несколько месяцев после этого строители возвели грунтовую плотину гидроэлектростанции. В марте 2017 года было начато наполнение водохранилища.



Проект Нижне-Бурейской ГЭС соответствует самым высоким экологическим стандартам и служит образцом взаимодействия между энергетиками и экологами. Программа компенсационных мероприятий при строительстве станции получила название «Бурейский компромисс». Еще в 2014 году между Амурской областью, ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» и Проектом Программы развития ООН/Глобального экологического фонда и Минприроды России «Задачи сохранения биоразнообразия в политике и программах развития энергетического сектора России» было подписано соглашение, предусматривающее сотрудничество сторон с целью сохранения биоразнообразия при строительстве станции.



При содействии гидроэнергетиков в зоне влияния водохранилища Нижне-Бурейской ГЭС был образован природный парк «Бурейский». С целью отвлечения диких животных из будущей зоны затопления организованы подкормочные площадки для копытных, размещены искусственные гнездовья (дуплянки) для редкой утки мандаринки. Проведена не имеющая аналогов операция по переносу из зоны затопления редких растений. В период заполнения водохранилища впервые в России проведена операция по спасению из зоны затопления диких животных.