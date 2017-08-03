Просроченная задолженность потребителей перед "Новгородэнерго" достигла 756 млн рублей

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3 августа 2017, 09:13
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: НОВГОРОДЭНЕРГО
Основными должниками филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по прежнему числятся ООО «ТНС энерго Великий Новгород» и АО «Новгородоблэлектро». По состоянию на 31 июля 2017 года, суммарная просроченная задолженность обоих контрагентов перед филиалом «Новгородэнерго» за услуги по передаче электрической энергии составила 755,8 млн рублей.
Просроченная задолженность ООО «ТНС энерго Великий Новгород» превысила 538 млн рублей, в т.ч. оспариваемая задолженность в размере 107,8 млн рублей. В течение 6 месяцев ООО «ТНС энерго Великий Новгород» допускало систематический рост задолженности перед «Новгородэнерго». За истекший период она увеличилась на 104,2 млн рублей.
Размер просроченной задолженности АО «Новгородоблэлектро» в настоящее время составляет 217,06 млн рублей. С начала года задолженность перед «Новгородэнерго» незначительно сократилась, однако, заметного «перелома» в проблеме своевременного взаиморасчета с данным контрагентом так и не произошло, отмечают в энергокомпании.
Сложившаяся дефицитная система оплаты за предоставленные услуги сетевой организацией крупным контрагентам – ООО «ТНС энерго Великий Новгород» и АО «Новгородоблэлектро» ведет к существенным рискам в осуществлении операционной деятельности «Новгородэнерго». Под угрозой находятся стабильная работа предприятия, качественное исполнение ремонтной программы кардинально влияющей на надежность энергоснабжения потребителей области.
Специалисты новгородского филиала МРСК Северо-Запада вынуждены вести постоянную претензионно-исковую работу и взыскивать денежные средства по просроченным долгам в судебном порядке. При отсутствии оплаты «Новгородэнерго» планирует добиваться введения обеспечительных мер путем наложения ареста на денежные средства должников.
«Представители гарантирующего поставщика ООО «ТНС энерго Великий Новгород» продолжают придерживаться выбранной тактики – затягивать сроки рассмотрения дел в Арбитражном суде Новгородской области, по формальным причинам переносить сроки вступления в силу решений суда. Как следствие, погашение части задолженности происходит не раньше чем через три-четыре месяца с момента наступления срока платежа. АО «Новгородоблэлектро» на протяжении длительного периода инертно относятся к судебным процедурам, на судебные заседания по взысканию задолженности и вовсе никто не является», - прокомментировали ситуацию в правовом управлении «Новгородэнерго».
В энергокомпании также отмечают, что в ходе судебных разбирательств по взысканию спорной задолженности должностные лица ООО «ТНС энерго Великий Новгород» предоставляют суду несоответствующую действительности информацию о показаниях приборов учета и объемах фактически потребленной электроэнергии. «Нечистоплотные» приемы контрагента вынуждают энергетиков обращаться в полицию с целью инициирования проверок.