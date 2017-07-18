РУСАЛ инвестировал более $1,1 млн в технологию производства сульфатов

ОК РУСАЛ (торговый код на Гонконгской фондовой бирже 486, на Euronext RUSAL/RUAL, на Московской бирже RUAL/RUALR), один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет о вводе на Красноярском алюминиевом заводе участка по двухступенчатой очистке газов с получением сульфата натрия. Инвестиции в этот проект составили 1,14 млн долларов США.



Новая технология, разработанная Инженерно-технологическим центром РУСАЛа, превосходит иностранные аналоги по целому ряду характеристик: отсутствует сброс жидких и твердых отходов, а также обеспечивается более высокая степень очистки газов – двухфазовая, включающая в себя мокрый и сухой тип газоочистки. На первой стадии газоочистки удается получить сульфат натрия, который используется при производстве целлюлозы, стекла, моющих средств, а также строительных материалов.



Внедрение новой технологии позволит РУСАЛу отказаться от строительства новых шламовых полей на КрАЗе, что позволит сэкономить до 1,39 млн долларов США в год. Также будут снижены расходы на обслуживание газоочистного оборудования.



Новый участок уже прошел предварительные испытания и произвел более 50 тонн сульфатов. Кроме этого, полученный сульфат натрия был протестирован в лаборатории Братского целлюлозно-бумажного комбината. Ожидается, что первая партия сульфата натрия с содержанием основного вещества выше 95-97% будет отгружена в адрес комбината в августе 2017 года. По предварительным оценкам, РУСАЛ может производить до 5-10 тыс. тонн сульфата натрия в год.



«Двухступенчатая газоочистка с выводом серы в виде товарного продукта на Красноярском алюминиевом заводе не имеет мировых аналогов . Эффективность технологии составляет выше 99,5% по фтору и 96,7% по сере , в то время как мировые аналоги не превышают 92%. В настоящее время мы уже запустили аналогичный проект на Новокузнецком алюминиевом заводе. В планах - начать использовать эту технологию на Иркутском и Братском заводах», - отметил технический директор РУСАЛа Виктор Манн.