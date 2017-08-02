Рязанский филиал МРСК Центра и Приволжья повышает экологическую безопасность энергообъектов

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3 августа 2017, 16:46
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РЯЗАНЬЭНЕРГО
Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Рязаньэнерго» реализует ежегодный комплекс мероприятий по повышению уровня экологической безопасности и рациональному использованию природных ресурсов. Деятельность энергетиков в этом направлении полностью соответствует требованиям природоохранного законодательства и международного стандарта ISO 14001.
В Рязаньэнерго внедряются новые экологически безопасные технологии, неукоснительно соблюдаются правила благоустройства промышленных площадок, а также сбора, размещения и своевременного вывоза отходов производства и потребления. Передачу отходов для последующей переработки и захоронения осуществляют только специализированные организации. Специалисты филиала контролируют работу газопылеулавливающих установок для предотвращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и соблюдение условий хранения резервного маслонаполенного оборудования для исключения попадания масла в почву.
Так, за первое полугодие 2017 года энергетики реконструировали около 56 км воздушных линий 0,4-10 кВ с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный (СИП), установили 51 птицезащитное устройство. Это дает возможность сократить зону вырубки просеки вдоль линии электропередачи и предотвращает случаи гибели птиц. Проведена проверка эффективности пылеулавливающих установок в производственных отделениях и лабораторный анализ подземных вод артезианской скважины на подстанции 220 кВ «Пущино». Десять сотрудников филиала, ответственных за обеспечение экологической безопасности и обращение с опасными отходами, прошли обучение и аттестацию в специализированных организациях.
В Рязаньэнерго предъявляются высокие требования к экологическим аспектам производственной деятельности, что особенно актуально в рамках Года экологии, объявленного в России и в энергокомпании. Поэтому энергетики продолжат следовать плану мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду и развивать систему экологического менеджмента в соответствии с международным стандартом.