 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Саратовские распределительные сети" повысили надежность электроснабжения потребителей Ленинского района Саратова

Специалисты филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») - «Саратовские распределительные сети» повысили надежность электроснабжения потребителей электроэнергии в Саратове. Реализуя ремонтную программу 2017 года, энергетики провели ремонт воздушной линии электропередачи (ВЛ) 110 кВ Саратовская – Ленинская.

По ВЛ Саратовская – Ленинская электроэнергия  передается  на  подстанции 110/10 кВ «Ленинская» и 110/10 кВ «Северо-Восточная», обеспечивающие электроснабжение промышленных и транспортных предприятий, территориальных сетевых организаций, жилых массивов на территории Ленинского района Саратова. Плановый ремонт повысил надежность работы линии электропередачи и электроснабжения потребителей.

В ходе выполнения ремонтных работ энергетики заменили гирлянды подвесных изоляторов на ряде опор. Вновь установленные изоляторы, модели ПС-70Е, обладают большей устойчивостью к воздействию окружающей среды. Проведена проверка болтовых контактных соединений в шлейфах анкерных опор. На опорах обновлены постоянные знаки.

Традиционно высокое внимание уделено расчистке трассы ВЛ от древесно-кустарниковой растительности. Работы проводились с использованием мульчерной техники.

Работы по подготовке электросетевого комплекса к прохождению осенне-зимнего периода 2017-2018 годов, ведутся и в других филиалах ПАО «МРСК Волги»: «Самарские распределительные сети», «Ульяновские распределительные сети», «Пензаэнерго», «Оренбургэнерго», «Мордовэнерго» и «Чувашэнерго».

Компания: ПАО "МРСК Волги"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!