"Саратовские распределительные сети" повысили надежность электроснабжения потребителей Ленинского района Саратова

ФСК ЕЭС раскрыла финансовые итоги 2016 года
3 августа 2017, 11:00
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: САРАТОВСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ
Специалисты филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») - «Саратовские распределительные сети» повысили надежность электроснабжения потребителей электроэнергии в Саратове. Реализуя ремонтную программу 2017 года, энергетики провели ремонт воздушной линии электропередачи (ВЛ) 110 кВ Саратовская – Ленинская.
По ВЛ Саратовская – Ленинская электроэнергия передается на подстанции 110/10 кВ «Ленинская» и 110/10 кВ «Северо-Восточная», обеспечивающие электроснабжение промышленных и транспортных предприятий, территориальных сетевых организаций, жилых массивов на территории Ленинского района Саратова. Плановый ремонт повысил надежность работы линии электропередачи и электроснабжения потребителей.
В ходе выполнения ремонтных работ энергетики заменили гирлянды подвесных изоляторов на ряде опор. Вновь установленные изоляторы, модели ПС-70Е, обладают большей устойчивостью к воздействию окружающей среды. Проведена проверка болтовых контактных соединений в шлейфах анкерных опор. На опорах обновлены постоянные знаки.
Традиционно высокое внимание уделено расчистке трассы ВЛ от древесно-кустарниковой растительности. Работы проводились с использованием мульчерной техники.
Работы по подготовке электросетевого комплекса к прохождению осенне-зимнего периода 2017-2018 годов, ведутся и в других филиалах ПАО «МРСК Волги»: «Самарские распределительные сети», «Ульяновские распределительные сети», «Пензаэнерго», «Оренбургэнерго», «Мордовэнерго» и «Чувашэнерго».