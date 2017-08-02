Скоростной интернет "Ростелекома" стал доступен жителям Красногорска

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3 августа 2017, 17:27
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РОСТЕЛЕКОМ, ВОЛС
«Ростелеком» продолжает масштабный проект по модернизации сетей связи на Сахалине. В Красногорске более тысячи жителей получили возможность переключиться на «оптику» и пользоваться современными услугами связи.
В рамках проекта компания постепенно заменяет медные линии на волоконно-оптические. Услуги связи по технологии MetroEthernet («оптика» в дом) доступны жителям домов по улицам: Карла Маркса, Заводская, Калинина, Победы, Новая, Набережная, Ушакова и Кирова.
Елена Шульга, директор по работе с массовым сегментом Сахалинского филиала ПАО «Ростелеком»: «Ростелеком» в рамках проекта производит переключение на «оптику» уже существующих клиентов и подключает новых пользователей. Расширение оптоволоконной сети в Красногорске обеспечит жителям скорость доступа в интернет до 15 Мбит/с, а также возможность пользоваться уникальным продуктом – «Интерактивным телевидением».