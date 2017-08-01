Совместные учения "Вологдаэнерго" и МЧС показали высокую степень готовности персонала к ликвидации пожара

Портал RusCable.Ru заключил сотрудничество
3 августа 2017, 14:25
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ВОЛОГДАЭНЕРГО, УЧЕНИЯ
В производственном отделении «Великоустюгские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» (дочерняя компания ПАО «Россети») проведена совместная с сотрудниками МЧС России по Вологодской области тренировка по ликвидации пожара в релейном зале ПС 110/35/10 кВ «Дымково».
По легенде учений, на подстанции в одном из обогревателей в общеподстанционном пункте управления (ОПУ) загорелось масло, а затем и линолеум, что в свою очередь угрожает возгоранию контрольных кабелей и панелей РЗА. Дежурный электромонтер по обслуживанию ПС незамедлительно сообщил оперативно-диспетчерской группе РЭС, руководству ПО «ВУЭС» и МЧС о пожаре. После того, как все соответствующие подразделения были осведомлены, к локализации пожара первичными средствами приступил прибывший персонал Великоустюгской группы подстанции. По приезду пожарных подразделений, огонь был полностью потушен.
Отметим, что контролирующими лицами учений была дана высокая оценка подготовке и проведению данного профилактического мероприятия, а также действиям оперативного персонала по ликвидации пожара на подстанции.