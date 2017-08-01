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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Совместные учения "Вологдаэнерго" и МЧС показали высокую степень готовности персонала к ликвидации пожара

Совместные учения Вологдаэнерго и МЧС показали высокую степень готовности персонала к ликвидации пожара

3 августа 2017, 14:25
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ВОЛОГДАЭНЕРГО, УЧЕНИЯ

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В производственном отделении «Великоустюгские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» (дочерняя компания ПАО «Россети») проведена совместная с сотрудниками МЧС России по Вологодской области тренировка по ликвидации пожара в релейном зале ПС 110/35/10 кВ «Дымково».

По легенде учений, на подстанции в одном из обогревателей в общеподстанционном пункте управления (ОПУ) загорелось масло, а затем и линолеум, что в свою очередь угрожает возгоранию контрольных кабелей и панелей РЗА. Дежурный электромонтер по обслуживанию ПС незамедлительно сообщил оперативно-диспетчерской группе РЭС, руководству ПО «ВУЭС» и МЧС о пожаре. После того, как все соответствующие подразделения были осведомлены, к локализации пожара первичными средствами приступил прибывший персонал Великоустюгской группы подстанции. По приезду пожарных подразделений, огонь был полностью потушен.

Отметим, что контролирующими лицами учений была дана высокая оценка подготовке и проведению данного профилактического мероприятия, а также действиям оперативного персонала по ликвидации пожара на подстанции.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" - "Вологдаэнерго"
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