Специалисты филиала "Челябэнерго" повысили качество электроснабжения 15 тыс. потребителей в Советском и Центральном районах Челябинска

Анонс RusCable Insider Digest
3 августа 2017, 17:38
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЧЕЛЯБЭНЕРГО, ПОДСТАНЦИЯ
Специалисты Челябинских городских электрических сетей филиала ОАО «МРСК Урала»-«Челябэнерго» завершили комплексный ремонт подстанции (ПС) 35/6 кВ «Центральная». Энергообъект является одним из основных центров питания Советского и Центрального районов Челябинска. Подстанция установленной мощностью 20 МВА обеспечивает электроэнергией жилые кварталы с населением 15 тыс. человек, а также областной телецентр, городскую и областную администрации, законодательное собрание области, 19 образовательных и 4 медицинских учреждения, 3 котельных и 4 насосных станции.
Энергетики заменили выработавшую свой ресурс фарфоровую опорно-стержневую изоляцию 35 кВ и 6 кВ на полимерную. Также выполнены работы по ремонту оборудования закрытого распределительного устройства, отвечающего за прием и перераспределение электрической энергии напряжением 6 кВ.
Проведение комплексного ремонта на электроустановке позволило продлить эксплуатационный ресурс оборудования и повысить надежность электроснабжения потребителей. Весь объем работ выполнен специалистами компании без привлечения подрядных организаций в рамках ремонтной программы филиала ОАО «МРСК Урала»-«Челябэнерго».