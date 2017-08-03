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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Специалисты филиала "Челябэнерго" повысили качество электроснабжения 15 тыс. потребителей в Советском и Центральном районах Челябинска

Специалисты филиала Челябэнерго повысили качество электроснабжения 15 тыс. потребителей в Советском и Центральном районах Челябинска

3 августа 2017, 17:38
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЧЕЛЯБЭНЕРГО, ПОДСТАНЦИЯ

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Специалисты Челябинских городских электрических сетей филиала ОАО «МРСК Урала»-«Челябэнерго» завершили комплексный ремонт подстанции (ПС) 35/6 кВ «Центральная». Энергообъект является одним из основных центров питания Советского и Центрального районов Челябинска. Подстанция установленной мощностью 20 МВА обеспечивает электроэнергией жилые кварталы с населением 15 тыс. человек, а также областной телецентр, городскую и областную администрации, законодательное собрание области, 19 образовательных и 4 медицинских учреждения, 3 котельных и 4 насосных станции.

Энергетики заменили выработавшую свой ресурс фарфоровую опорно-стержневую изоляцию 35 кВ и 6 кВ на полимерную. Также выполнены работы по ремонту оборудования закрытого распределительного устройства, отвечающего за прием и перераспределение электрической энергии напряжением 6 кВ.

Проведение комплексного ремонта на электроустановке позволило продлить эксплуатационный ресурс оборудования и повысить надежность электроснабжения потребителей. Весь объем работ выполнен специалистами компании без привлечения подрядных организаций в рамках ремонтной программы филиала ОАО «МРСК Урала»-«Челябэнерго».

Компания: Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"
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