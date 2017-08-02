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Отраслевые новости: В мире

Ультразвуковое устройство с сервоуправлением для сращивания проводов

Ультразвуковое устройство с сервоуправлением для сращивания проводов

3 августа 2017, 09:56
Рубрика: В мире
Метки: TECH-SONIC, ПРОВОД, ИННОВАЦИИ

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Компания TECH-SONIC, Inc. расположенная в городе Коламбус (Columbus), штат Огайо, США, выпустила первое в мире ультразвуковое устройство с сервоуправлением для сращивания проводов (патент заявлен). Учитывая потребности производителей жгутов в надёжных высококачественных устройствах для сращивания с функцией обнаружения пропущенных скруток стренг, специалисты компании TECH-SONIC разработали надёжное устройство, способное обнаруживать одну пропущенную скрутку стренги сечением 0,13 мм2, составляющую менее 3% общего сечения проводов большого сечения.

Процесс сращивания с применением систем управления Dynamic Force Control™ осуществляется полностью в цифровом виде, и потребитель может точно контролировать параметры, такие как высота сварного шва, ширина и поперечное сечение. Кроме нового ультразвукового устройства для сращивания с сервоуправлением типа US-3020WS2 , компания TECH-SONIC впервые представила новую установку типа US-3020SRT для кольцевого оконцевания, также с сервоуправлением (заявка на патент подана), и сервоуправляемую машину для точечной сварки типа US-3020S (заявка на патент подана). Обе эти установки с полным цифровым управлением основаны на системе Dynamic Force Control™.

Компания: RusCable.Ru
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