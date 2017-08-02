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Отраслевые новости: Россия

В Кемеровской области сотрудники Росгвардии предотвратили пожар в жилом многоквартирном доме

В Кемеровской области сотрудники Росгвардии предотвратили пожар в жилом многоквартирном доме

3 августа 2017, 11:55
Рубрика: Россия
Метки: КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ

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В г. Березовском сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Кемеровской области лейтенант Антон Зырянов, старшина Андрей Тимофеев, старший сержант Сергей Бургарта, сержанты Сергей Матросов и Данила Бедарев предотвратили пожар в жилом многоквартирном доме.

В свой выходной день дежурная пульта централизованной охраны рядовая Галина Ларютенко находилась у себя дома, когда неожиданно почувствовала запах гари. Сотрудник вневедомственной охраны вышел в подъезд и увидел дымящийся электрический щиток. Не растерявшись, она незамедлительно сообщила о возгорании коллегам по работе, которые в свою очередь передали сигнал в экстренные службы города и направили к месту возгорания два экипажа группы задержания Росгвардии.

Патрульные увидели электрический щиток, из которого уже вырывались языки пламени. До приезда пожарных и участкового уполномоченного полиции правоохранители эвакуировали всех жильцов подъезда на улицу.

Сотрудники МЧС обесточили электрический щиток и потушили пламя, после чего предварительно определили причину возгорания - короткое замыкание электропроводки.

Благодаря бдительности и оперативности сотрудников Росгвардии никто из жильцов подъезда многоквартирного дома не пострадал.

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