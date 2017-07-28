В ближайшие семь лет энергетику Забайкальского края ждут миллиардные инвестиции

2 августа Забайкальский край с рабочим визитом посетил генеральный директор компании «Россети» Олег Бударгин. В ходе поездки состоялась встреча с губернатором Забайкальского края Натальей Ждановой для обсуждения планов развития сетевого комплекса региона и перспектив расширения международного энергетического сотрудничества с соседними странами.



На совещании были также подняты вопросы, касающиеся социально-экономического развития всего Забайкальского края. Среди них совместная работа по реализации крупных инвестиционных проектов.



Дополнительно стороны обсудили консолидацию электросетевых активов на базе дочерней структуры компании «Россети» - МРСК Сибири. Особое внимание в ходе встречи было уделено обсуждению тарифно-балансовых решений и принимаемых мерах по ликвидации дебиторской задолженности сбытовых компаний перед сетевой компанией.



Олег Бударгин сообщил Наталье Ждановой, что «Россети» совместно с партнерами из Монголии и Китая активно обсуждают трансграничную интеграцию энергосистем, которая должна позитивно отразиться на надежности потребителей Забайкальского края.



По итогам совещания принято решено уже в сентябре провести в Забайкальском крае встречу инвесторами – представителями малого, среднего и крупного бизнеса, чтобы показать всю инвестиционную привлекательность региона и возможности энергетиков.



«Ровно год назад, во время моего прошлого визита в край, губернатором Натальей Ждановой была поставлена задача максимально упростить процедуру технологического присоединения, сделать регион привлекательным для бизнеса. Cчитаю, что в целом все обязательства, взятые тогда нашей компанией, мы выполнили. В первую очередь в части привлечения инвесторов. Созданы дополнительные мощности, проделана большая работа по доступности технологического присоединения. Если в среднем по стране стоимость техприсоединения составляет 2600 рублей за киловатт, в Забайкальском крае - 680 рублей», - отметил Олег Бударгин.



Подписанное накануне МРСК Сибири и Правительством Забайкальского края регуляторное соглашение на семилетний период не только позволит в ближайшие годы вложить в развитие сетевого хозяйства миллиардные инвестиции, но и послужит, в первую очередь, привлечению инвесторов в регион – теперь они смогут видеть как будет развиваться территория и энергетика в ближайшие годы.



Еще одной из основных задач на ближайшие годы Олег Бударгин назвал обеспечение электросетевого комплекса квалифицированными специалистами.



«Компания инвестирует средства в Читинский политехнический колледж для подготовки специалистов. Будут выделены финансовые средства, разработаны программы. Студенты будут проходить оплачиваемую практику в «Читаэнерго», — заявил Олег Бударгин.



В рамках визита в Забайкалье глава крупнейшей электросетевой компании страны также провел совещание с руководством МРСК Сибири и филиала «Читаэнерго», на котором были намечены основные векторы дальнейшей работы энергетиков, главная задача которых обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения всех жителей региона.