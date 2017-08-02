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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В первом полугодии "Янтарьэнерго" сэкономило более 43,7 млн киловатт-часов

В первом полугодии Янтарьэнерго сэкономило более 43,7 млн киловатт-часов

3 августа 2017, 14:44
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЯНТАРЬЭНЕРГО, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

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Цифра соизмерима с потреблением электроэнергии жителями Калининграда в течение сорока дней. Такого результата удалось достичь благодаря реализации Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Суммарный эффект от её выполнения составил более 43,7 млн кВт⋅ч. В экономическом плане прибыль составляет более 75 млн рублей. При этом плановые показатели программы перевыполнены.

Программа энергосбережения разработана на 2017-2021 гг. Ею определён комплекс мероприятий, запланированных на ближайшие 5 лет, по снижению потерь электроэнергии, техническому перевооружению и реконструкции электросетей, сокращению расхода энергетических ресурсов на производственных и хозяйственных объектах, развитию системы учёта и реновации сетевых фондов. Предполагается, что экономическая выгода от выполнения всех мероприятий за пять лет составит почти 258 миллионов рублей.
Программой предусмотрены и технические мероприятия, в том числе замена перегруженных и недогруженных трансформаторов, неизолированного провода на самонесущий изолированный провод в местах наибольших потерь электроэнергии. Но наибольшей экономии удаётся достичь благодаря установке интеллектуальных приборов учёта. Суммарный эффект от выполнения технических мероприятий по снижению электрических потерь с начала года составил более 38 миллионов киловатт-часов.

Отдельное место среди организационных мероприятий по-прежнему отводится планомерной работе по предупреждению и выявлению случаев хищения электроэнергии. АО «Янтарьэнерго» регулярно осуществляются контрольные обходы потребителей для проверки исправности приборов учета и выявления фактов хищения электроэнергии. По результатам проверок составлено почти 600 актов о незаконном потреблении электроэнергии.

Реализация всех вышеперечисленных мероприятий осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Все сэкономленные средства направляются на развитие и повышение надёжности сетевой инфраструктуры «Янтарьэнерго».

Компания: АО "Янтарьэнерго"

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