В центр обслуживания потребителей филиала "Чувашэнерго" за I полугодие 2017 года обратилось 1800 клиентов

Анонс RusCable Insider Digest
3 августа 2017, 14:18
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЧУВАШЭНЕРГО
Центр обслуживания потребителей (ЦОП) филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») - «Чувашэнерго» подвел итоги работы за первое полугодие текущего года. Так, в течение шести месяцев по различным вопросам в ЦОП обратилось 1800 клиентов.
На сегодняшний день большая часть обращений касается вопросов технологического присоединения к электрическим сетям филиала «Чувашэнерго». В I полугодии 2017 года таких обращений было 1257. За отчетный период заключено 885 договоров на технологическое присоединение на общую максимальную мощность порядка 23,7 МВт. Специалисты Центра обслуживания потребителей разъясняют алгоритм действий для осуществления техприсоединения к электрическим сетям, отвечают на вопросы, помогают заполнять необходимые документы. Помимо этого клиенты обращаются по целому ряду других вопросов, связанных с электрификацией сельских населенных пунктов, оформлением и согласованием документов. К примеру, по вопросам электроснабжения социально значимых объектов за отчетный период поступило 74 обращения. Также от клиентов поступают заявки, связанные с учетом электроэнергии (ремонт, установка, замена, пломбировка приборов учета), качеством обслуживания клиентов и т.д.
Кроме Центра обслуживания потребителей в городе Чебоксары, расположенного по пр. И. Яковлева, 4/4 (1 этаж), клиенты Чувашской Республики могут направлять свои обращения в производственные отделения филиала «Чувашэнерго», которые находятся в городах Чебоксары (ул. Гладкова, 13, т. (8352) 39-95-65), Алатырь (ул. Гагарина, 19, т. (83531) 2-97-03) и Канаш (ул. Железнодорожная, 267, т. (83533) 3-89-63). Также для удобства клиентов прием заявок производится в каждом из районов электрических сетей филиала и путем направления их через «Почту России».