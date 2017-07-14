Выгодное предложение на гибкие кабели ТМ "Камкабель"

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3 августа 2017, 16:54
Рубрика: Новости компаний
Метки: КАМСКИЙ КАБЕЛЬ, КАБЕЛЬ, ГИБКИЙ КАБЕЛЬ
«Камский кабель» предлагает приобрести гибкие кабели с полимерной изоляцией марок КГв и КГв-ХЛ со скидкой до 30%. Данные кабели в сравнении с традиционными КГ и КГ-ХЛ имеют увеличенный ресурс эксплуатации, а также более высокие показатели прочности, морозоустойчивости, защиту от прямого солнечного света. Кроме того КГв и КГв-ХЛ - на 10-30 % дешевле традиционных кабелей с резиновой изоляцией.
Запросите у Вашего менеджера альтернативное предложение, сравните характеристики и цены, сформируйте заказ.
«Камский кабель» предлагает конкурентоспособные цены, минимальные сроки производства, гибкие условия оплаты, а также неизменно высокое качество. Вся продукция соответствует требованиям нормативных документов.