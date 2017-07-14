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Выгодное предложение на гибкие кабели ТМ "Камкабель"

«Камский кабель»  предлагает приобрести гибкие кабели с полимерной изоляцией марок КГв и КГв-ХЛ со скидкой до 30%. Данные кабели в сравнении с традиционными КГ и КГ-ХЛ имеют увеличенный ресурс эксплуатации, а также более высокие показатели прочности, морозоустойчивости, защиту от прямого солнечного света. Кроме того КГв и КГв-ХЛ - на 10-30 % дешевле традиционных кабелей с резиновой изоляцией.

Запросите у Вашего менеджера альтернативное предложение, сравните характеристики и цены, сформируйте заказ. 

«Камский кабель» предлагает конкурентоспособные цены, минимальные сроки производства, гибкие условия оплаты, а также неизменно высокое качество. Вся продукция соответствует требованиям нормативных документов.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ООО "Камский кабель"
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тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


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