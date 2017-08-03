Президент РФ подписал закон об оплате общедомовых услуг по счетчикам

ФСК ЕЭС раскрыла финансовые итоги 2016 года
3 августа 2017, 10:49
Рубрика: Россия
Метки: ТАРИФЫ, ЖКХ
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, которым устанавливается приоритет оплаты общедомовых коммунальных услуг по счетчикам перед установленными нормативами.
У собственников появляется право выбирать способ расчета платы за коммунальные ресурсы на общедомовые нужды из числа предлагаемых законом.
Глава Минстроя России Михаил Мень отметил, что поправки в Жилищный кодекс являются своевременной реакцией на запросы граждан.
Установка системы учета ресурсов включена Федеральным законом в перечень работ по капитальному ремонту. Такие системы призваны исключить потери и недостачи из счетов всех жильцов, повысить прозрачность начисления ОДН.
Расчет платежей по нормативу оказывается дороже, о чем не единожды заявляли специалисты, приоритет показаний счетчиков позволит собственникам квартир экономить на коммунальных услугах.
Источник: Российская газета