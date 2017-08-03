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Отраслевые новости: Россия

Президент РФ подписал закон об оплате общедомовых услуг по счетчикам

Президент РФ подписал закон об оплате общедомовых услуг по счетчикам

3 августа 2017, 10:49
Рубрика: Россия
Метки: ТАРИФЫ, ЖКХ

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, которым устанавливается приоритет оплаты общедомовых коммунальных услуг по счетчикам перед установленными нормативами.

У собственников появляется право выбирать способ расчета платы за коммунальные ресурсы на общедомовые нужды из числа предлагаемых законом.

Глава Минстроя России Михаил Мень отметил, что поправки в Жилищный кодекс являются своевременной реакцией на запросы граждан.

Установка системы учета ресурсов включена Федеральным законом в перечень работ по капитальному ремонту. Такие системы призваны исключить потери и недостачи из счетов всех жильцов, повысить прозрачность начисления ОДН.

Расчет платежей по нормативу оказывается дороже, о чем не единожды заявляли специалисты, приоритет показаний счетчиков позволит собственникам квартир экономить на коммунальных услугах.

Источник: Российская газета

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