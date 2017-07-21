АО "РОССКАТ" поздравляет коллектив РЖД с 180-летием российских железных дорог и профессиональный праздником — Днем железнодорожника!

Портал RusCable.Ru заключил сотрудничество
4 августа 2017, 16:55
Рубрика: Новости компаний
Метки: РОССКАТ
Поздравляем коллектив РЖД с 180-летием российских железных дорог и профессиональный праздником — Днем железнодорожника!
Железные дороги по праву считаются основными транспортными артериями страны, от успешной работы тружеников отрасли зависит не только безопасность, но и комфорт нас — пассажиров. Вы создаете новые маршруты, модернизируете подвижной состав, внедряете современные логистические и управленческие схемы, уделяете большое внимание повышению уровня безопасности перевозок.
Желаем вам на жизненной дороге гладких путей и высоких скоростей!
И, конечно же, каждому из вас — здоровья и теплого семейного очага!