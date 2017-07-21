 
Подписаться на новости
Новости компаний

АО "РОССКАТ" поздравляет коллектив РЖД с 180-летием российских железных дорог и профессиональный праздником — Днем железнодорожника!

АО РОССКАТ поздравляет коллектив РЖД с 180-летием российских железных дорог и профессиональный праздником — Днем железнодорожника!

4 августа 2017, 16:55
Рубрика: Новости компаний
Метки: РОССКАТ

Обсудить на форуме

258 просмотров

Поздравляем коллектив РЖД с 180-летием российских железных дорог и профессиональный праздником — Днем железнодорожника!

Железные дороги по праву считаются основными транспортными артериями страны, от успешной работы тружеников отрасли зависит не только безопасность, но и комфорт нас — пассажиров. Вы создаете новые маршруты, модернизируете подвижной состав, внедряете современные логистические и управленческие схемы, уделяете большое внимание повышению уровня безопасности перевозок.

Желаем вам на жизненной дороге гладких путей и высоких скоростей!

И, конечно же, каждому из вас — здоровья и теплого семейного очага!

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: АО "РОССКАТ"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!