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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Энергетические компании и крупные потребители Мурманской области намерены совместно работать над повышением надежности электроснабжения предприятий

Энергетические компании и крупные потребители Мурманской области намерены совместно работать над повышением надежности электроснабжения предприятий

4 августа 2017, 14:38
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КОЛЭНЕРГО

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На заседании Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Мурманской области (ШОБЭС), которое прошло под председательством заместителя губернатора Евгения Никоры, было отмечено, что возросшая в последние годы грозовая активность негативно сказывается на электроснабжении промышленных предприятий региона. Воздействие грозовых фронтов на линии электропередачи периодически приводит к просадкам напряжения на электрооборудовании.
 
Кроме того, крупные промышленные предприятия при проведении модернизации производства, внедрении современных технологий и установке нового, более точного и более чувствительного оборудования не всегда учитывают необходимость модернизации своих внутренних систем электроснабжения. Поэтому просадки напряжения, которые на линиях филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» при действии автоматических защит длятся лишь десятые доли секунды, могут приводить к достаточно длительным перерывам в производственном цикле у самих потребителей.
 
Как отметил заместитель главного инженера по технологическому развитию и инновациям ПАО «МРСК Северо-Запада» Денис Ягодка, энергокомпания планирует реализацию значительного перечня мероприятий на оборудовании филиала «Колэнерго». В ближайшей перспективе – проведение обследований ЛЭП, питающих ключевые производственные мощности региона, выявление «узких» мест, корректировка инвестиционных и ремонтных планов с учетом необходимости совершенствования грозовых защит на оборудовании.
 
Энергетики и представители крупных региональных потребителей договорились на заседании ШОБЭС о тесном взаимодействии в рамках рабочих групп, созданных для решения совместных задач по повышению надежности электроснабжения предприятий.
 
Комментируя итоги заседания штаба, директор филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» Сергей Викулин отметил, что обеспечение надежного электроснабжения потребителей, в том числе - крупных промышленных предприятий, всегда будет приоритетной задачей для энергокомпании. «Мы будем не просто участвовать в этой, необходимой всем совместной работе, но и при необходимости готовы оказать любую профессиональную помощь нашим коллегам-энергетикам, работающим в крупнейших добывающих и перерабатывающих компаниях Мурманской области», - подчеркнул он.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" - "Колэнерго"

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