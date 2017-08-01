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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

ФСК ЕЭС на Урале установит 8,8 тыс. стеклянных изоляторов в 2017 году

ФСК ЕЭС на Урале установит 8,8 тыс. стеклянных изоляторов в 2017 году

4 августа 2017, 15:25
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МЭС УРАЛА

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ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») до конца года установит 8,8 тыс. новых стеклянных изоляторов на линиях электропередачи на Урале. Это повысит работу энергообъектов в Пермском крае, Оренбургской, Свердловской и Челябинской областей, в том числе выдачу мощности Верхнетагильской, Южно-Уральской и Челябинской ГРЭС.

В настоящее время на энергообъектах заменили 6,5 тыс. фарфоровых изоляторов на стеклянные. Работы проводятся на линиях 220 кВ «Фаленки – Бумкомбинат», «Фаленки – Тяговая», «Верхнетагильская ГРЭС – Тагил», «Курчатовская – Каменская», «Курчатовская – Окунево», «Верхнетагильская ГРЭС – Первомайская», «Козырево – Шумиха», «Южно-Уральская ГРЭС – Шагол», «Челябинская ГРЭС – Шагол» и 110 кВ «Киембай – Щербаковская».

В отличие от фарфоровых, стеклянные изоляторы меньше подвержены загрязнениям, обладают большей изолирующей способностью и механической прочностью. Дефекты стеклянной изоляции обнаруживаются визуально, без применения диагностических устройств, что позволяет обеспечить их своевременную замену и избежать внештатных ситуаций.

Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"
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