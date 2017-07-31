Ивановский студенческий отряд получает опыт в филиале "Ивэнерго"

Анонс RusCable Insider Digest
4 августа 2017, 17:12
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ИВЭНЕРГО
На объектах филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Ивэнерго» бойцы ивановского энергетического отряда «Прометей» осваивают азы выбранной профессии. Студенты трудятся под руководством опытных наставников в производственных отделениях «Ивановские электрические сети» и «Кинешемские электрические сети».
Напомним, что в ивановский студенческий отряд вошли 9 студентов Ивановского государственного энергетического университета и 5 студентов Ивановского энергетического колледжа. Перед началом работ ребята прошли инструктажи по технике безопасности, правилам по охране труда, были полностью укомплектованы необходимыми инструментами и спецодеждой, получили допуски для работы с энергооборудованием.
В производственных отделениях «Ивановские электрические сети» студотрядовцы трудятся на подстанциях: «Ивановская-1», «Ивановская-2», «Ивановская-6». В ПО «Кинешемские электрические сети» - в Вичугском РЭС, в Юрьевецком РЭС и в Кинешемской группе подстанций.
Студенты обучаются на практике и помогают энергетикам в выполнении различных подготовительных работ по текущему ремонту оборудования, участвуют в осмотре воздушных линий электропередачи, обновляют знаки безопасности и диспетчерские наименования, задействованы в благоустройстве территории подстанций и уборке складских помещений. Наставники также знакомят своих подопечных с правилами производственной безопасности, порядком проведения эксплуатационного обслуживания энергооборудования и ведением технической документации.
Для ребят очень важно непосредственное общение со старшими коллегами, профессионально и квалифицированно выполняющими свои обязанности. Это дает им возможность получить наглядное представление о выбранной профессии, проверить себя в реальном деле, а также прививает дисциплину и позволяет приобрести ценный опыт на будущее.
По словам наставников, студенты очень стараются и с интересом принимают участие в любых работах, стараясь узнать как можно больше тонкостей в профессии и осмыслить свой выбор дальнейшего трудового пути.