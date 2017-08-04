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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Курскэнерго в связи с наступлением пожароопасного периода усилило контроль за работой энергообъектов

Курскэнерго в связи с наступлением пожароопасного периода усилило контроль за работой энергообъектов

4 августа 2017, 16:46
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУРСКЭНЕРГО

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В связи с установившейся на территории Курской области жаркой погоды в филиале ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» усилены меры по обеспечению надежного функционирования объектов электросетевого комплекса.

Энергетики проводят дополнительные осмотры оборудования подстанций и воздушных линий электропередачи. Особое внимание уделяется  обеспечению пожарной безопасности открытых и закрытых распределительных устройств, складов масла, маслонаполненного силового оборудования, а также вспомогательных и подсобных зданий и сооружений. Трассы линий электропередач (ЛЭП) расчищаются от древесно-кустарниковой поросли и сгораемого мусора.

Во всех подразделениях Курскэнерго проходят внеплановые проверки комплектации и исправности первичных средств пожаротушения. Организуются дополнительные инструктажи оперативного персонала.

Еще в преддверии пожароопасного периода специалисты Курскэнерго произвели опашку по периметру более 200 подстанций 35-110 кВ, не имеющих сплошного бетонного ограждения и расположенных в зонах пожароопасных участков. Проведено 30 совместных тренировок с персоналом территориального подразделения МЧС России по отработке взаимодействия при ликвидации ЧС с угрозой нарушения электроснабжения.

Курскэнерго обращается к жителям Курской области с просьбой в случае обнаружения возгораний вблизи и непосредственно на объектах электросетевого комплекса сообщать о них по бесплатному телефону прямой линии энергетиков 8-800-50-50-115.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго"
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