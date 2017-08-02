Олег Бударгин: Стратегический приоритет развития энергосистемы ХМАО - доступность энергетической инфраструктуры для всех потребителей, даже в самых отдалённых районах

В Сургуте состоялась рабочая встреча генерального директора ПАО «Россети» Олега Бударгина и генерального директора АО «Тюменьэнерго» Сергея Савчука с Губернатором Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Натальей Комаровой.



С 2000 года по настоящее время энергопотребление в ХМАО – Югре выросло в 2,2 раза. Основной объём электроэнергии потреблял нефтяной комплекс, для удовлетворения потребностей которого были введены дополнительные генерирующие мощности. В целом для повышения надёжности энергоснабжения в округе была организована поэтапная расшивка узких мест.



«Ещё несколько лет назад у нас были проблемы по надежности двух зон, поэтому была проведена своевременная работа по модернизации электросетевого хозяйства, успешная, судя по результатам, в том числе и благодаря деятельному участию «Россетей», – отметила губернатор. – Считаю, что нужно использовать накопленный положительный опыт для развития на следующей фазе и энергетического комплекса, и экономики округа в целом. В стратегии развития автономного округа до 2030 года закреплено преодоление возможных энергетических барьеров экономического роста за счет оптимального соотношения усилий по наращиванию энергетического потенциала и снижения потребности в дополнительных энергоресурсах. Приоритетом на ближайшие годы является перевооружение крупнейших компаний, строительство генерирующих мощностей в дефицитных районах, перевод на централизованное энергоснабжение большей части населенных пунктов автономного округа».



Генеральный директор ПАО «Россети» Олег Бударгин поддержал предложение Губернатора Югры Натальи Комаровой по централизации энергосистемы и приведение ее в равновесие в соответствии с запросами потребителей.



«Любая децентрализация требует огромных операционных расходов на содержание самостоятельных энергосистем. Мы должны бороться за потребителя и сделать всё, чтобы подключить потребителя, даже в самых отдалённых зонах. Будем вести в этом плане активную совместную работу, с применением самых современных, инновационных методов и технологий. В этом направлении также эффективным будет развивать малое производство округа, чтобы не привозить сюда из центральной части России опоры или фундаменты, а способствовать загрузке промышленности региона и в этом направлении», – предложил Олег Бударгин.



По словам Натальи Комаровой, в ближайшие несколько лет ожидаются объёмные инвестиции в энергетический комплекс региона. До 2022 года инвесторами заявлено строительство и реконструкция 698 км линий электропередачи и почти 1 400 МВА трансформаторной мощности. ПАО «Россети» в лице АО «Тюменьэнерго» выступает одним из локомотивов этой работы.



Как следует из доклада Сергея Савчука, компания «Тюменьэнерго» направила на реализацию инвестиционной программы в 2016 году – строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов и другие расходы капитального характера – около 9 миллиардов рублей, в том числе в ХМАО – более 3 миллиардов. В целом инвестиционная деятельность «Тюменьэнерго» направлена на повышение надежности электроснабжения, ликвидацию дефицита мощности и создание условий для присоединения к сетям новых потребителей в зоне своей ответственности. Для этого в прошлом году в зоне ответственности компании, а это Тюменская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, введено 337 МВА трансформаторной мощности и построено 620 км линий электропередачи разного класса напряжения.



В 2017 году объём инвестиций в электросетевое хозяйство компании составит без малого 13 миллиардов рублей, в том числе в ХМАО – 5,6 млрд рублей. Ожидается, что при сохранении существующих экономических условий в ближайшие годы «Тюменьэнерго» вложит в развитие электросетевой инфраструктуры около 78 млрд рублей, из них 43 млрд – в Югре. К 2022 году планируется ввести более 2000 МВА трансформаторной мощности и свыше 2500 км линий электропередачи, из них в ХМАО – 1 107 МВА и 511 км ЛЭП.



«Инвестиционные проекты компании чрезвычайно важны для общественного и экономического развития региона. У нас общая главная цель в области энергетики: энергосистема должна оставаться самодостаточной, быть избавленной и от болезни роста, и от чрезмерного износа уже имеющегося оборудования, гарантировать доступность инфраструктуры для новых потребителей и таким образом улучшать качество инвестиционного климата», – резюмировала Наталья Комарова.