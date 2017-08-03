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Отраслевые новости: Энергетика

Потребление электроэнергии в ЕЭС России в июле 2017 года увеличилось на 1,7 % по сравнению с июлем 2016 года

Потребление электроэнергии в ЕЭС России в июле 2017 года увеличилось на 1,7 % по сравнению с июлем 2016 года

4 августа 2017, 15:05
Рубрика: Энергетика
Метки: СО ЕЭС, ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

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По оперативным данным АО «СО ЕЭС», потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в июле 2017 года составило 76,9 млрд кВт•ч, что на 1,7 % больше объема потребления за июль 2016 года. Потребление электроэнергии в июле 2017 года в целом по России составило 78,2 млрд кВт•ч, что на 0,9 % больше, чем в июле 2016 года.

Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в целом по России складываются из показателей электропотребления и выработки объектов, расположенных в Единой энергетической системе России, и объектов, работающих в изолированных энергосистемах (Таймырской, Камчатской, Сахалинской, Магаданской, Чукотской, энергосистеме центральной и западной Якутии). Фактические показатели работы энергосистем изолированных территорий представлены субъектами оперативно-диспетчерского управления указанных энергосистем. С 1 января 2017 года показатели потребления и выработки по ЕЭС России и ОЭС Юга формируются с учетом Крымской энергосистемы.

В июле 2017 года электростанции ЕЭС России выработали 78,0 млрд кВт•ч, что на 0,6 % больше чем в июле 2016 года. Выработка электроэнергии в России в целом в июле 2017 года составила 79,3 млрд кВт•ч, что на 0,4 % больше выработки в июле прошлого года.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в июле 2017 года несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 40,7 млрд кВт•ч, что на 4,4 % меньше, чем в июле 2016 года. Выработка ГЭС за тот же период составила 17,1 млрд кВт•ч (на 1,9 % больше уровня 2016 года), выработка АЭС – 15,7 млрд кВт•ч (на 13,4 % больше уровня 2016 года), выработка электростанций промышленных предприятий – 4,3 млрд кВт•ч (на 3,1 % больше уровня 2016 года).

Максимум потребления мощности в ЕЭС России в июле 2017 года составил 116 798 МВт, что на 1,6 % выше аналогичного показателя июля 2016 года.

Увеличение потребления электроэнергии и мощности в ЕЭС России связанно с более низкой по сравнению с прошлым годом среднемесячной температурой. В июле 2017 года ее значение составило 18,8 °С, что на 1,9 °С ниже, чем в июле прошлого года.

Данные за июль 2017 года

ОЭС/ Энергозона

Выработка, млрд кВт•ч

Относительно июля 2016 года, %

Потребление, млрд кВт•ч

Относительно июля 2016 года, %

Востока (с учетом изолированных систем)

3,3

-0,2

2,9

2,3

Сибири (с учетом изолированных систем)

15,2

-3,8

15,6

0,7

Урала

19,6

2,0

19,5

0,6

Средней Волги

8,7

19,2

8,0

1,8

Центра

16,4

-7,2

17,4

-0,3

Северо-Запада

7,5

2,2

6,5

2,4

Юга

8,5

5,0

8,0

10,3

Потребление электроэнергии за семь месяцев 2017 года в целом по России составило 611,1 млрд кВт•ч, что на 1,5 % больше, чем за тот же период 2016 года. В ЕЭС России потребление электроэнергии с начала года составило 599,6 млрд кВт•ч, что на 2,4 % больше чем в январе – июле 2016 года. Без учета 29 февраля 2016 года электропотребление за семь месяцев 2017 года по России в целом и ЕЭС России увеличилось на 2,1 % и 2,9 % соответственно.

С начала 2017 года выработка электроэнергии в России в целом составила 618,5 млрд кВт•ч, что на 1,2 % больше объема выработки в январе – июле 2016 года. Выработка электроэнергии в ЕЭС России за семь месяцев 2017 года составила 607,1 млрд кВт•ч, что на 1,6 % больше показателя аналогичного периода прошлого года. Без учета 29 февраля 2016 года увеличение выработки электроэнергии за семь месяцев 2017 года составило 1,7 % по России в целом и 2,1 % по ЕЭС России.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в течение первых семи месяцев 2017 года несли ТЭС, выработка которых составила 348,2 млрд кВт•ч, что на 0,8 % меньше, чем в январе – июле 2016 года (без учета 29 февраля 2016 года снижение выработки ТЭС за семь месяцев 2017 года составило 0,2 %). В январе – июле 2017 года выработка ГЭС составила 105,9 млрд кВт•ч, что на 3,8 % больше чем за такой же период прошлого года (без учета 29 февраля 2016 года увеличение выработки за семь месяцев 2017 года составило 4,3 %), выработка АЭС – 118,1 млрд кВт•ч, что на 7,3 % больше, чем в аналогичном периоде 2016 года (без учета 29 февраля 2016 года увеличение выработки за семь месяцев 2017 года составило 7,9 %), выработка электростанций промышленных предприятий – 34,4 млрд кВт•ч, что на 0,5 % больше показателя января – июля 2016 года (без учета 29 февраля 2016 года увеличение выработки за семь месяцев 2017 года составило 0,9 %).

Данные за семь месяцев 2017 года

ОЭС/ Энергозона

Выработка, млрд кВт•ч

Относительно января – июля 2016 года, %

Потребление, млрд кВт•ч

Относительно января – июля 2016 года, %

Востока (с учетом изолированных систем)

27,8

-0,7

26,0

-0,4

Сибири (с учетом изолированных систем)

121,7

-2,2

123,1

-1,3

Урала

150,3

2,0

151,4

2,2

Средней Волги

62,9

2,3

61,9

3,6

Центра

136,8

3,8

137,3

2,0

Северо-Запада

61,7

2,1

54,4

2,3

Юга

57,3

2,1

56,9

10,8

Компания: АО "СО ЕЭС"

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