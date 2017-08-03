Потребление электроэнергии в ЕЭС России в июле 2017 года увеличилось на 1,7 % по сравнению с июлем 2016 года

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4 августа 2017, 15:05
Рубрика: Энергетика
Метки: СО ЕЭС, ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА
По оперативным данным АО «СО ЕЭС», потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в июле 2017 года составило 76,9 млрд кВт•ч, что на 1,7 % больше объема потребления за июль 2016 года. Потребление электроэнергии в июле 2017 года в целом по России составило 78,2 млрд кВт•ч, что на 0,9 % больше, чем в июле 2016 года.
Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в целом по России складываются из показателей электропотребления и выработки объектов, расположенных в Единой энергетической системе России, и объектов, работающих в изолированных энергосистемах (Таймырской, Камчатской, Сахалинской, Магаданской, Чукотской, энергосистеме центральной и западной Якутии). Фактические показатели работы энергосистем изолированных территорий представлены субъектами оперативно-диспетчерского управления указанных энергосистем. С 1 января 2017 года показатели потребления и выработки по ЕЭС России и ОЭС Юга формируются с учетом Крымской энергосистемы.
В июле 2017 года электростанции ЕЭС России выработали 78,0 млрд кВт•ч, что на 0,6 % больше чем в июле 2016 года. Выработка электроэнергии в России в целом в июле 2017 года составила 79,3 млрд кВт•ч, что на 0,4 % больше выработки в июле прошлого года.
Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в июле 2017 года несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 40,7 млрд кВт•ч, что на 4,4 % меньше, чем в июле 2016 года. Выработка ГЭС за тот же период составила 17,1 млрд кВт•ч (на 1,9 % больше уровня 2016 года), выработка АЭС – 15,7 млрд кВт•ч (на 13,4 % больше уровня 2016 года), выработка электростанций промышленных предприятий – 4,3 млрд кВт•ч (на 3,1 % больше уровня 2016 года).
Максимум потребления мощности в ЕЭС России в июле 2017 года составил 116 798 МВт, что на 1,6 % выше аналогичного показателя июля 2016 года.
Увеличение потребления электроэнергии и мощности в ЕЭС России связанно с более низкой по сравнению с прошлым годом среднемесячной температурой. В июле 2017 года ее значение составило 18,8 °С, что на 1,9 °С ниже, чем в июле прошлого года.
Данные за июль 2017 года
|
ОЭС/ Энергозона
|
Выработка, млрд кВт•ч
|
Относительно июля 2016 года, %
|
Потребление, млрд кВт•ч
|
Относительно июля 2016 года, %
|
Востока (с учетом изолированных систем)
|
3,3
|
-0,2
|
2,9
|
2,3
|
Сибири (с учетом изолированных систем)
|
15,2
|
-3,8
|
15,6
|
0,7
|
Урала
|
19,6
|
2,0
|
19,5
|
0,6
|
Средней Волги
|
8,7
|
19,2
|
8,0
|
1,8
|
Центра
|
16,4
|
-7,2
|
17,4
|
-0,3
|
Северо-Запада
|
7,5
|
2,2
|
6,5
|
2,4
|
Юга
|
8,5
|
5,0
|
8,0
|
10,3
Потребление электроэнергии за семь месяцев 2017 года в целом по России составило 611,1 млрд кВт•ч, что на 1,5 % больше, чем за тот же период 2016 года. В ЕЭС России потребление электроэнергии с начала года составило 599,6 млрд кВт•ч, что на 2,4 % больше чем в январе – июле 2016 года. Без учета 29 февраля 2016 года электропотребление за семь месяцев 2017 года по России в целом и ЕЭС России увеличилось на 2,1 % и 2,9 % соответственно.
С начала 2017 года выработка электроэнергии в России в целом составила 618,5 млрд кВт•ч, что на 1,2 % больше объема выработки в январе – июле 2016 года. Выработка электроэнергии в ЕЭС России за семь месяцев 2017 года составила 607,1 млрд кВт•ч, что на 1,6 % больше показателя аналогичного периода прошлого года. Без учета 29 февраля 2016 года увеличение выработки электроэнергии за семь месяцев 2017 года составило 1,7 % по России в целом и 2,1 % по ЕЭС России.
Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в течение первых семи месяцев 2017 года несли ТЭС, выработка которых составила 348,2 млрд кВт•ч, что на 0,8 % меньше, чем в январе – июле 2016 года (без учета 29 февраля 2016 года снижение выработки ТЭС за семь месяцев 2017 года составило 0,2 %). В январе – июле 2017 года выработка ГЭС составила 105,9 млрд кВт•ч, что на 3,8 % больше чем за такой же период прошлого года (без учета 29 февраля 2016 года увеличение выработки за семь месяцев 2017 года составило 4,3 %), выработка АЭС – 118,1 млрд кВт•ч, что на 7,3 % больше, чем в аналогичном периоде 2016 года (без учета 29 февраля 2016 года увеличение выработки за семь месяцев 2017 года составило 7,9 %), выработка электростанций промышленных предприятий – 34,4 млрд кВт•ч, что на 0,5 % больше показателя января – июля 2016 года (без учета 29 февраля 2016 года увеличение выработки за семь месяцев 2017 года составило 0,9 %).
Данные за семь месяцев 2017 года
|
ОЭС/ Энергозона
|
Выработка, млрд кВт•ч
|
Относительно января – июля 2016 года, %
|
Потребление, млрд кВт•ч
|
Относительно января – июля 2016 года, %
|
Востока (с учетом изолированных систем)
|
27,8
|
-0,7
|
26,0
|
-0,4
|
Сибири (с учетом изолированных систем)
|
121,7
|
-2,2
|
123,1
|
-1,3
|
Урала
|
150,3
|
2,0
|
151,4
|
2,2
|
Средней Волги
|
62,9
|
2,3
|
61,9
|
3,6
|
Центра
|
136,8
|
3,8
|
137,3
|
2,0
|
Северо-Запада
|
61,7
|
2,1
|
54,4
|
2,3
|
Юга
|
57,3
|
2,1
|
56,9
|
10,8