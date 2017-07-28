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Отраслевые новости: Энергетика

Реконструкция ПС 110 кВ "Урсаево" повысит надежность электроснабжения Миякинского и Бижбулякского районов Башкирии

Реконструкция ПС 110 кВ Урсаево повысит надежность электроснабжения Миякинского и Бижбулякского районов Башкирии

4 августа 2017, 17:51
Рубрика: Энергетика
Метки: БАШКИРЭНЕРГО

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С 2013 года ООО «Башкирэнерго» ведет поэтапную реконструкцию узловой подстанции 110/35/6 кВ «Урсаево» в Миякинском районе Башкирии. В июле 2017 года энергетики заменили три масляных выключателя 35 кВ на современные баковые элегазовые выключатели. С учетом того, что пять выключателей 35 кВ было заменено в 2016 году и два – в 2015-м, программу по замене этого класса электротехнического оборудования можно считать завершенной. Элегазовые выключатели по сравнению с масляными имеют многочисленные преимущества: они сравнительно недороги в техобслуживании, имеют небольшие габариты, обладают высокой отключающей способностью, отличаются длительным коммутационным ресурсом и продолжительным сроком службы.

Постепенно башкирские энергетики ведут и замену устаревших трансформаторов напряжения. Из-за того, что стандартные трансформаторы не имеют антирезонансных свойств, у них периодически случаются различные повреждения. Этого недостатка лишены современные антирезонансные трансформаторы. На ПС «Урсаево» шесть устаревших трансформаторов напряжением 110 кВ и 35 трансформаторов напряжением 35 кВ были заменены на антирезонансные аналоги.

За время реконструкции подстанции полностью заменены на элегазовые и устаревшие масляные баковые выключатели 110 кВ.
В нынешнем году параллельно с реконструкцией на ПС 110 кВ «Урсаево» был проведен и капремонт здания главного щита управления: установлены пожаростойкие двери, обновлены оконные стеклопакеты, проведена вентиляция, обустроены бытовая комната для персонала и комната связи.

В дальнейшем предстоит модернизировать релейную защиту подстанции и панели собственных нужд.

ПС 110/35/6 кВ «Урсаево» - одна из узловых подстанций, обеспечивающих в классе напряжения 110 кВ энергоперетоки на юго-западе республики. Ее реконструкция положительно повлияет на надежность и качество энергоснабжения потребителей Миякинского и Бижбулякского районов, среди которых и объекты нефтедобычи ПАО АНК «Башнефть».

Компания: ООО "Башкирэнерго"

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