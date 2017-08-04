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Отраслевые новости: В мире

Россия и Китай начали эксперимент по совмещению систем ГЛОНАСС и Beidou

Россия и Китай начали эксперимент по совмещению систем ГЛОНАСС и Beidou

4 августа 2017, 17:20
Рубрика: В мире
Метки: ГЛОНАСС

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Стартовал эксперимент "Шелковый путь", направленный на изучение возможностей совместной работы российской и китайской навигационных систем ГЛОНАСС и Beidou, сообщает во вторник Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИмаш).

"Стартовал российско-китайский эксперимент "Шелковый путь", направленный на стратегическое сотрудничество в области применения глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС (Россия) и БЕЙДОУ (Китай). Российские и китайские специалисты одновременно в течение двух недель будут исследовать условия навигации по ГЛОНАСС и БЕЙДОУ вдоль экономического пояса Шёлкового пути", — говорится в сообщении ЦНИИмаш.

Во время проведения эксперимента российским и китайским специалистам предстоит оценить условия навигации и помехи при использовании двух систем и степень покрытия исследуемых трасс сотовой связью, необходимой для высокоточной навигации, а также понять, насколько точнее, чем ГЛОНАСС и Beidou отдельно, работает совмещенная система.

На территории России трасса эксперимента пройдёт по участкам перспективного международного транспортного направления "Европа – Западный Китай" по маршруту Москва – Уфа – Новосибирск и обратно общей протяжённостью около 7000 километров.

Китайские специалисты проведут эксперимент на территории КНР по маршруту Сиань – Ланчьжоу – Урумчи – Хоргос общей протяжённостью более 3200 километров.

Эксперимент "Шелковый путь" предложен и организован специалистами ЦНИИмаш в рамках мероприятий Рабочей группы по мониторингу и оценке характеристик ГНСС российско-китайского Комитета проектов по важному стратегическому сотрудничеству в области спутниковой навигации.

Источник: РИА Новости

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