"Ростех" планирует построить еще семь мусоросжигательных ТЭС

Как сообщает “Ъ”, подконтрольный «Ростеху» фонд «РТ-Инвест» намерен увеличить число проектов по строительству мусоросжигающих ТЭС (МТЭС) в регионах РФ. Фонд, уже получивший право строить пять МТЭС в Подмосковье и Татарстане, планирует построить еще четыре станции в Московской области и три мусоросжигательных проекта на юге России — в Сочи, в районе Минеральных Вод, а также на Тамани — для сжигания крымского мусора.



“Ъ” ознакомился с предложениями фонда «РТ-Инвест» (подконтролен «Ростеху») по развитию мусоросжигательной генерации в России, направленными в середине июля вице-премьеру Александру Хлопонину. «РТ-Инвест» в июне уже выиграл конкурс на пять МТЭС (четыре в Подмосковье и одна в Татарстане) мощностью 335 МВт. Но фонд хочет строить еще четыре ТЭС в Московском регионе (700 тыс. тонн мусора в год, 280 МВт) и три — на юге России.



Основной целью МТЭС является борьба со свалками, уже переполненными в ряде регионов. Эта генерация причислена к возобновляемым источникам энергии, первые пять станций будут строить в рамках договоров поставки мощности, когда вложения возвращаются за счет повышенных платежей потребителей. 50% платежа за МТЭС даст оптовый энергорынок в целом, 50% — потребители региона. Но это дорогая генерация: на отборе проектов потолок капзатрат составил 378,7 тыс. руб. за 1 кВт, инвестиции в первые пять МТЭС — 150 млрд руб.



Новые мусоросжигающие ТЭС формируют три кластера. Первый — 55 МВт и 550 тыс. тонн мусора в год — будет находиться в Большом Сочи и сжигать отходы Туапсе, Геленджика, Горячего Ключа, его запуск запланирован на 2022 год. Второй кластер будет построен к 2023 году на Тамани (1,25 млн тонн, 120 МВт) для мусора из Крыма и Севастополя, а также из Анапы, Темрюка и Новороссийска.



ТЭС также может стать источником энергии для энергодефицитного Крыма. В Пятигорске тогда же реконструируют принадлежащий городу мусоросжигательный завод Пятигорского теплоэнергетического комплекса, его переработка вырастет с 150 тыс. до 550 тыс. тонн, мощность — 55 МВт.



В «РТ-Инвесте» “Ъ” пояснили, что на курортах «максимально остро» стоит проблема нехватки полигонов, из Сочи мусор везут за 250 км. В фонде заметили, что Белый дом поручил проработать финансово-экономическое обоснование масштабирования проекта МТЭС, ведомства и регионы сейчас прорабатывают данный документ. При строительстве МТЭС тариф для населения не должен вырасти, а на термопереработку пойдут отходы, которые нельзя направить во вторичный оборот, считают в «РТ-Инвесте».



Как следует из письма «РТ-Инвеста», для МТЭС в Сочи и на Тамани схему возврата инвестиций предлагается изменить: 50% повышенного платежа придется на первую ценовую зону оптового рынка (европейская часть РФ и Урал), 40% — на Кубань, 10% — на Крым. Для Ставрополья схема прежняя: 50% — на энергорынок, 50% — на регион. По расчетам фонда, тариф в Крыму максимально вырастет на 5,91% к 2023 году, в Краснодарском крае — на 3%, на Ставрополье — на 6,32%, в Московском регионе — на 1,83%, в первой ценовой зоне — на 0,44%. «На потребителей Крыма это не повлияет»,— уверен глава минтопэнерго Крыма Вадим Белик. В министерстве ЖКХ Ставрополья о возможном увеличении мощности пятигорского завода не слышали. Источник “Ъ” в администрации Пятигорска говорит, что город поддерживает реконструкцию комбината, «это же лучше, чем закапывать отходы в курортном регионе».



В аппарате Александра Хлопонина письмо «РТ-Инвеста» не комментировали, в Минэкономики не знакомы с предложением. В Минэнерго говорят, что не поддержат проект, если единственным механизмом поддержки будет перекладывание на потребителей затрат. Как альтернативу Минэнерго предлагает экологический сбор, частичную оплату утилизации мусора населением (этому мешает ограничение роста тарифов ЖКХ), субсидирование процентных ставок для МТЭС. В ФАС считают, что главное, чтобы МТЭС не оказали значительного влияния на энергоцены.



По расчетам Натальи Пороховой из АКРА, инвестиции могут составить 194 млрд руб., дополнительный рост цен в среднем в европейской части России составит 0,7%, а в регионах с МТЭС — 4–5%. Глава ассоциации «Сообщество потребителей энергии» Василий Киселев считает, что «субсидирование пилотных проектов и полномасштабное финансирование мусоропереработки не одно и то же». «РТ-Инвест» занижает возможную нагрузку на энергорынок как минимум на 30%, полагает он, среднегодовой платеж потребителей электроэнергии в европейской части страны за электроэнергию может увеличиться на 50–55 млрд руб.



Источник: Коммерсант.

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