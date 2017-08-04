Совместная работа тульского филиала МРСК Центра и Приволжья и службы судебных приставов позволила взыскать с должников более 148 млн. рублей

В рамках взаимодействия филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Тулэнерго» и Управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) России по Тульской области за 7 месяцев текущего года с юридических лиц, имеющих задолженность перед сетевой компанией, в принудительном порядке было взыскано 148 510 985,79 рублей.



Значительный размер дебиторской задолженности перед энергетиками имеют - ООО «Узловский водоканал» (17 590 169,33 руб.), ООО «Эко-Ресурс» (1 678 091,31 руб.), ООО «Узловские коммунальные системы» (21 118 054,70 руб.), ОАО «Оборонэнергосбыт» (4 361 687 руб.), ООО «ЭнергоХолдинг» (3 711 216,65 руб.), ОАО «Киреевский завод легких металлоконструкций» (9 240 765,26 руб.).



В ходе работы по взысканию этой задолженности в отношении руководителей ООО «Узловский водоканал», ООО «Эко-Ресурс» и ООО «Узловские коммунальные системы» поданы заявления в отдел судебных приставов г. Узловая и Узловского района о возбуждении уголовного дела по ст. 315 УК РФ, а также заявления в УМВД России по Тульской области о возбуждении уголовного дела по ст. ст. 159, 196, 201 УК РФ. В настоящее время проводится проверка.



В отношении ОАО «Оборонэнергосбыт», ООО «ЭнергоХолдинг» и ОАО «Киреевский завод легких металлоконструкций» возбуждено сводное исполнительное производство.



В банки, где находятся расчетные счета организаций, имеющих задолженность, направлены постановления об обращении взыскания на денежные средства должников. В УГИБДД УМВД России по Тульской области поступило постановление о запрете на регистрационные действия в отношении 19 автотранспортных средств.



В Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии направлено постановление о запрете регистрационных действий в отношении объектов недвижимого имущества (нежилые здания и земельные участки). В данный момент происходит сбор документации для фактической описи имущества должников и передачи его на оценку.



«Тулэнерго» и региональное управление службы судебных приставов продолжают сотрудничество в работе по взысканию задолженности за поставленные энергоресурсы. В дальнейшем будет усилен контроль исполнительных производств, проведены совместные рейды и ежеквартальные сверки.



Напомним, снижение объема дебиторской задолженности крайне важно с точки зрения обеспечения надежного электроснабжения потребителей: средства, получаемые за услуги по передаче электроэнергии, направляются, в первую очередь, на строительство, модернизацию и ремонт электросетевой инфраструктуры, что особенно актуально в период подготовки к прохождению ближайшего осенне-зимнего периода.