Учебный центр ЦНИИТМАШ повысил квалификацию экспертов

В учебном центре АО «НПО «ЦНИИТМАШ» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) прошли сразу два курса повышения квалификации экспертов: «Сертификация системы менеджмента качества в Системе добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ» и «Сертификация продукции в Системе добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ по объектам сертификации группы продукции «Трубная продукция».



Обучение прошли более 30 экспертов. Все они, как и полагается по условиям приема, – специалисты с высшим образованием и опытом работы в своей сфере не менее 4 лет. Оба курса длились 5 дней: с 17 по 21 июля и с 24 по 28 июля соответственно. За 36 академических часов слушателям удалось освоить нормативно-правовую базу, схемы, общие принципы и порядок работ по сертификации, а также множество других тонкостей профессии эксперта.



В качестве практики студенты курса «Сертификация продукции» группы «Трубная продукция» провели экспертизу заявочной документации и состояния производства. А практика слушателей курса «Сертификация системы менеджмента качества» помимо этого включала и посещение лабораторной базы АО «НПО «ЦНИИТМАШ», где им довелось своими глазами увидеть методы, методики и оборудование для испытания трубной продукции.



В заключительный день курсов специалисты сдавали экзамен, который длился 3 часа. По результатам обучения большинство из них получат удостоверения о повышении квалификации эксперта по сертификации в своей сфере, а вместе с ним и возможность предлагать свои услуги широкому кругу компаний машиностроительной отрасли.



Учебный центр по повышению квалификации экспертов был создан на базе АО «НПО «ЦНИИТМАШ» 13 марта 2017 года. 14 марта он получил свидетельство о признании компетентности от Центрального органа СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ по группе «Трубная продукция», а уже 20 марта принял первый поток специалистов. На данный момент учебный центр провел 5 курсов, повысив квалификацию более 90 человек.