В Сернурских электрических сетях "Мариэнерго" подвели предварительные итоги выполнения ремонтной программы

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4 августа 2017, 15:33
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МАРИЭНЕРГО
Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Мариэнерго» продолжают подготовку электросетевого комплекса компании к осенне-зимнему периоду (ОЗП) 2017-2018 гг. В рамках реализации ремонтной компании в производственном отделении «Сернурские электрические сети» подведены предварительные итоги проделанной работы.
За семь месяцев 2017 года специалисты производственного отделения «Сернурские ЭС» выполнили капитальный ремонт 138,18 км линий электропередачи (ВЛ) различного класса напряжения, произвели замену более 100 опор на ВЛ 0,4-10 кВ, а также замену неизолированного провода на самонесущий изолированный провод на участке 4 км. На двух подстанциях 35-110 кВ произведен комплексный ремонт, а также завершен ремонт 75 трансформаторных подстанции 6-10/0,4 кВ.
Особое внимание энергетиков направлено на расчистку трасс ВЛ. Практика прошлых лет показала высокую эффективность этой работы. За семь месяцев текущего года объем работ по расчистке и расширению просек в ПО «Сернурские ЭС» составил около 60 га.
В сезон холодов электрические сети испытывают повышенные нагрузки, поэтому подготовка к ОЗП предполагает выполнение целого комплекса ответственных мероприятий. В их числе – работы по реконструкции и строительству энергообъектов, ремонт и диагностика электрооборудования, расчистка просек и расширение трасс ВЛ, а также проведение противоаварийных тренировок персонала и усиленный контроль над работой электросетей с использованием современных технологий и оборудования.
Реализация данных мероприятий позволит обеспечить надежное электроснабжение потребителей в сезон холодов и свести к минимуму вероятность технологических нарушений в работе электросетевого комплекса, связанных с повышенными нагрузками и нестабильной погодой.
Работы по подготовке к ОЗП продолжаются во всех трех производственных отделениях филиала «Мариэнерго». ПО «Сернурские ЭС» отвечает за электроснабжение пяти восточных районов Республики Марий Эл – Куженерский, Мари-Турекский, Новоторъяльский, Параньгинский и Сернурский. При этом основной объем работ по подготовке распределительного сетевого комплекса к предстоящему ОЗП приходится на теплое время года.