За семь месяцев "Ленэнерго" выдало более 16 тысяч актов технологического присоединения к электрическим сетям

ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») в январе – июле 2017 года выдало более 16 тысяч актов технологического присоединения объектов Санкт-Петербурга и Ленинградской области к электрическим сетям, что почти на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По итогам 2017 года обеспечено присоединение около 370 МВт.



Увеличение темпов выполнения работ и подписания актов наблюдается на фоне тенденции к росту числа заявок. За тот же срок «Ленэнерго» получило более 20 тысяч заявок на техприсоединение (без учета присоединения по временной схеме). Это выше показателя аналогичного периода прошлого года на 15%. Общая заявленная мощность составила около 1300 МВт (без учета генерации), показав рост по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 15%. При этом 25% заявок были поданы через онлайн кабинет на сайте компании.



С 1 января по 31 июля компания заключила около 14 тысяч договоров, что почти на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года общей мощностью более 450 МВт. Среди заявителей большинство владельцы жилых домов, нежилых помещений, производственных предприятий, заведений общественного питания и торговых центров, а также фермерских хозяйств.



«Для «Ленэнерго» ключевая задача сделать процедуру присоединения к сетям максимально понятной и прозрачной, а также сократить сроки подключения. С этой целью разрабатываются новые решения по техприсоединению, автоматизируются процессы, создаются интерактивные сервисы для клиентов», – отмечает заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Ленэнерго» Павел Дьяков. – «Для удобства потребителей компания внедрила интерактивную карту технологического присоединения к электрическим сетям. Кроме того, «Ленэнерго» стало одной из первых электросетевых компаний страны, полностью перенесшей процедуру технологического присоединения в онлайн».