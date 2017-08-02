Замглавы Минпромторга России рассказал о программах поддержки промышленности Северного Кавказа

Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Осьмаков принял участие в заседании рабочей группы по развитию промышленного производства на территории Северо-Кавказского федерального округа при Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО.



На заседании, прошедшем под председательством Министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова, обсуждались вопросы реализации приоритетных инвестиционных проектов на территории СКФО, региональных планов импортозамещения и дальнейшего развития реального сектора экономики.



По итогам 2016 года индекс промышленного производства в регионах Северного Кавказа составил 107,5%, что стало одним из самых высоких показателей среди российских федеральных округов. Для закрепления положительной динамики местные предприятия могут воспользоваться широким набором мер государственной поддержки, направленных на поддержку промышленности.



В ходе заседания Василий Осьмаков отметил, что только в рамках госпрограммы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» на поддержку разных отраслей в СКФО было выделено свыше 1 млрд рублей в прошлом году и более 2 млрд рублей с января по июль 2017 года.



«В перечень комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности в настоящий момент входят 14 проектов, реализуемых на территории округа. Пять из них получили в 2017 году поддержку на общую сумму около 190 млн рублей. Кроме того, восемь индустриальных парков в Дагестане, Ставропольском крае и Чеченской республике включены в соответствующий реестр Минпромторга», – сообщил Василий Осьмаков.



Он обратил особое внимание на необходимость повышения качества проработки инвестиционных проектов. Правильно готовить и «упаковывать» заявки помогает, в частности, специально созданный на базе Фонда развития промышленности консультационный центр. Удобной площадкой для взаимодействия является «ГИС Промышленности», которая содержит в том числе всю необходимую информацию по актуальным мерам поддержки.



Повышению инвестиционной привлекательности СКФО, по словам замминистра, будет способствовать создание местных фондов развития промышленности (первый такой фонд уже появился в Ставропольском крае), а также развитие института специнвестконтрактов за счет формирования в регионах соответствующей законодательной базы. С учетом того, что на Северном Кавказе активизируется запуск новых промышленных проектов, предприятия региона могут претендовать на субсидии, компенсирующие издержки на создание и реализацию пилотных образцов продукции.



В заключение Василий Осьмаков призвал представителей промышленного сектора СКФО принимать активное участие в регулярно проводимых министерством стажировках по программе «Федеральная практика». В рамках этих мероприятий проходят тематические отраслевые сессии, на которых представители Минпромторга детально рассказывают об актуальных мерах поддержки и ключевых аспектах государственной промышленной политики в целом. Ближайшая выездная стажировка в Северо-Кавказском федеральном округе запланирована на IV квартал 2017 года.