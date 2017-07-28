Число повреждений на тепловых сетях, выявленных в период гидравлических испытаний, растет

Предприятия СГК завершили проведение гидравлических испытаний в рамках подготовки к отопительному периоду 2017-2018. Всего в процессе проверки в городах присутствия компании было обнаружено 1264 повреждения, что на 15% больше, чем годом ранее.



В целом, за последние несколько лет Сибирская генерирующая компания наблюдает тенденцию увеличения количество повреждений во время гидравлических испытаний – по сравнению с 2015 годом их число увеличилось на 60%, относительно 2012 года – рост в 3 раза.



Основной причиной такой ситуации является высокая изношенность тепловых сетей, большая часть из которых функционируют с превышением срока службы, а ежегодные объемы замены трубопроводов, заложенные в утвержденных тарифах, не достигают значений необходимых для поддержания сетей в должном состоянии. К примеру, с учетом срока службы труб в 25 лет для своевременного и полного обновления ежегодно необходимо менять 4% теплотрасс. Энергокомпании, руководствуясь тарифными решениями, в среднем меняют не более 1%. В результате количество изношенных теплосетей только увеличивается.



Еще одной причиной увеличения количества выявленных повреждений стало улучшение качества проведения гидравлических испытаний и их объемов. По сравнению с 2012 годом компания увеличила объем обслуживаемых теплотрасс в два раза. Часть тепловых сетей, находящихся в настоящий момент в ведении СГК, ранее эксплуатировалась другими организациями или муниципалитетами, которые не всегда проводили испытания тщательно и в полном объеме.



Наибольшее количество дефектов – 66% от всех по сетям СГК - выявили специалисты СГК в Кемерово и Барнауле. В Кемерово, где СГК обслуживает 938 километров труб, было найдено 368 повреждений, в среднем по одному на каждые 2,5 километра теплотрассы. В Барнауле при общей протяженности тепловых сетей компании около 1200 километров количество повреждений суммарно на квартальных и магистральных сетях составило 457, что также соответствует одному порыву на каждые 2,5 километра. При этом Барнаул - единственный город, где наблюдается динамика в сторону уменьшения количества повреждений. Это стало возможным благодаря увеличению количества ремонтов в летний период – в прошлом году объем ремонтной программы СГК был увеличен на 60% по сравнению с 2015 годом, что дало положительный эффект и выразилось в отсутствии аварий в отопительный период и сокращении числа дефектов во время гидравлических испытаний. В этом году объемы ремонтов на сетях СГК увеличились еще на 73%, что позволит сохранить позитивную динамику в будущем.



Относительно благополучная на общем фоне ситуация в Красноярске – там энергетики в 2017 году во время испытаний получили 99 повреждений при общей протяженности сетей 935 километра. Это говорит, в первую очередь, о лучшем состоянии теплосетей в Красноярске относительно других городов. При этом тенденция ежегодного роста количества дефектов характерна и для Красноярска.



– Тщательные и качественно проведенные испытания– самый эффективный и надежный способ выявить проблемные места на трубопроводах и своевременно их устранить. Параллельно с ростом повреждений во время испытаний у нас растет надежность функционирования сетей в осенне-зимний период, – отмечает директор Дивизиона «Тепло» Сибирской генерирующей компании Игорь Максимов. – В прошлый отопительный сезон существенно сократилось количество нештатных ситуаций на сетях СГК. Ни одно из повреждений не привело к негативным последствиям для жителей, температура в домах жителей, получающих тепло от СГК, ни разу не опустилась ниже установленных норм. Несмотря на объективные сложности, мы и дальше будем обеспечивать максимально комфортные условия для трех миллионов наших потребителей. Это наш главный приоритет, – подчеркнул Игорь Максимов.